《怪獸3》話咁快有得睇？　華納兄弟正式公布電影上映日期

華納兄弟正式敲定了《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and where to find them）系列第3部電影的上映日期，劇情將延續去年上映的《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts and The Crimes of Grindelwald）後發生的故事。尚未公布片名的《怪獸3》將於2021年11月21日正式與觀眾見面。這個時間點也與同系列兩部作品上映檔期相近。

華納兄弟影業的董事Toby Emmerich在最新聲明中如此表示：「我們對於《怪獸》系列抱持極高的期待與信心。我們都相信這個上映檔期將為製作團隊帶來足夠的時間與空間，讓他們能夠發揮出最完整的實力，並竭盡一切所能為粉絲們呈現出最棒的電影。」

這部電影是《哈利波特》（Harry Potter）系列原作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）《怪獸》五部曲故事的第3個章節。目前為止，J.K.羅琳都親自為這幾部前傳電影撰寫劇本，她自去年5月起已着手準備最新續集的劇本撰寫。

J.K.羅琳自去年5月起已着手準備最新續集的劇本撰寫。（宣傳照）

華納兄弟全球電影發行暨家庭娛樂部門總裁Ron Sanders：「J.K.羅琳創造出一個令人敬佩的系列宇宙，也成功吸引各個年齡層的觀眾，帶領我們踏上一場華麗的魔法之旅。華納兄弟相當榮幸能夠成為巫師世界電影系列的發行片商，也對於《怪獸》系列的未來感到非常興奮。我們十分期待能夠在2021年11月為全球觀眾帶來《怪獸》五部曲系列的第3部作品。」

去年（2018）上映的系列二部曲《怪獸與葛林戴華德之罪》在票房與評價表現上，似乎並沒有達到片商所預期的目標。即使先排除在片中飾演葛林戴華德的尊尼特普（Johnny Depp）演員本身的爭議，片中也存在着許多其他的問題。《怪獸與葛林戴華德之罪》在全球創下6億5370萬美元的票房成績，雖然這個數字對大部分的電影來說已經是難以達成的數字，但與前作《怪獸與牠們的產地》帶來的8億1400萬美元票房相比之下仍退步許多。

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此外，《怪獸與葛林戴華德之罪》評價表現確實不如預期，這部電影在爛番茄網站上只拿下37%的影評好評，觀眾爆米花分數也遠低於《哈利波特》系列整體的成績，只有56%。即便如此，《怪獸》五部曲的計畫然後持續推進中。《怪獸3》拍攝預計將於2020年春季展開，主要演員們都將會再度回歸，《怪獸》兩部電影皆由導演大衛葉斯（David Yates）執導，但目前官方尚未釋出第3集的導演人選消息。

《怪獸與葛林戴華德之罪》評價表現不如預期。（截圖）

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