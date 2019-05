《怪獸3》話咁快有得睇？　華納兄弟正式公布電影上映日期

華納兄弟正式敲定了《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and where to find them)系列第3部電影的上映日期,劇情將延續去年上映的《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts and The Crimes of Grindelwald)後發生的故事。尚未公布片名的《怪獸3》將於2021年11月21日正式與觀眾見面。這個時間點也與同系列兩部作品上映檔期相近。