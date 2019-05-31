【法國五月】細味經典法國電影　三種法式浪漫　看不一樣的愛情

法式浪漫有著獨特的魅力，透過電影優雅的呈現著。好的電影值得一再細味，以下三部充滿著浪漫情懷的法國電影，更叫人百看不厭。

趣怪的浪漫：《天使愛美麗（Amélie）》

Audrey Tautou精靈般的氣質讓觀眾能輕易代入Amélie的世界中。（《天使愛美麗》劇照）

相信不少女生都曾被這套經典法國電影中，飾演Amélie的Audrey Tautou所吸引。Audrey Tautou精靈般的氣質讓觀眾能輕易代入Amélie的世界中。Amélie的童年並不富足，失去母親、也沒有從父親處得到關注。在他人眼中她是個不太與人互動的少女。然而，帶著可愛怪癖的Amélie俏皮活潑，內心世界充滿古靈精怪的幻想，更愛以惡作劇伸張正義。

第一次欣賞這套電影時，不禁疑惑世上會有人接受得到Amélie這樣不按套路出牌的個性嗎？後來，Amélie遇上了同樣有著古怪癖好的Nino，原來愛情並不是把兩個殘缺的人變完美，而是找到那個與你一樣奇怪的伴侶，只有他才能欣賞你真實的一面。

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命中注定的浪漫：《敢愛就來（Love Me If You Dare）》

青梅竹馬Julien和Sophie從小便什麼也要賭。（《敢愛就來》劇照）

電影中的這對青梅竹馬Julien和Sophie一直在吵鬧、在鬥氣，從小便挑戰大人們的底線。他們什麼也要賭，小時候看對方敢不敢於喪禮上高歌、把內衣外穿，隨著年齡漸長更把婚姻、生命作為賭注。看似無畏的二人，明明如此親近，卻沒有勇氣承認對方於自己的重要性。為了賭氣，他們分別十年，最後終於憑著勇氣跨越無謂的自尊心，成就了電影中的兩個開放式結局。

有趣的是，男女主角Guillaume Canet和Marion Cotillard因拍攝電影而結緣，現實中發展成戀人，還育有兩名子女。

超越年齡的浪漫：《這個殺手不太冷（Léon）》

職業殺手Leon與未成年少女Mathilda的微妙關係（《這個殺手不太冷》劇照）

生活充滿血腥殺戮的中年殺手Leon與未成年少女Mathilda的微妙關係，溫暖了二人孤寂的心靈。Leon的單純與Mathilda的世故形成強烈對比。Mathilda雖然年輕卻活得隨心所欲，她的世界是充滿朝氣的，也為Leon枯燥貧乏的生命帶來衝擊。隨著二人的朝夕相對，漸生出曖昧不明的情感。Mathilda那種敢愛敢恨、盡情盡性的生活態度讓人驚嘆不已。雖然結局充滿遺憾，但是能從Leon身上學習到獨善其身的姿態，在Mathilda身上獲得率性真誠的勇氣，也是讓人慰藉。