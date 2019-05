【法國五月】細味經典法國電影　三種法式浪漫　看不一樣的愛情

相信不少女生都曾被這套經典法國電影中,飾演Amélie的Audrey Tautou所吸引。Audrey Tautou精靈般的氣質讓觀眾能輕易代入Amélie的世界中。Amélie的童年並不富足,失去母親、也沒有從父親處得到關注。在他人眼中她是個不太與人互動的少女。然而,帶著可愛怪癖的Amélie俏皮活潑,內心世界充滿古靈精怪的幻想,更愛以惡作劇伸張正義。

第一次欣賞這套電影時,不禁疑惑世上會有人接受得到Amélie這樣不按套路出牌的個性嗎?後來,Amélie遇上了同樣有著古怪癖好的Nino,原來愛情並不是把兩個殘缺的人變完美,而是找到那個與你一樣奇怪的伴侶,只有他才能欣賞你真實的一面。

命中注定的浪漫:《敢愛就來(Love Me If You Dare)》