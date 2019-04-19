【哭泣的女詭】源自墨西哥女鬼傳說　受情傷所困殘忍殺害兩兒子

由溫子仁一手創建的「詭屋驚凶實錄宇宙」（The Conjuring Universe），不經不覺踏入第六個年頭。今次新作品《哭泣的女詭》（The Curse of La Llorona）由《詭屋驚凶實錄3》（The Conjuring 3）導演Michael Chaves執導，而溫子仁繼《詭娃安娜貝爾》系列電影及《詭修女》後，再次擔任監製。至於今次新作品將如何融入到「詭屋驚凶實錄宇宙」並如何發揮作用呢？那麼影迷要先了解一個源自墨西哥的女鬼傳說。

《哭泣的女詭》都是來自「詭屋驚凶實錄宇宙」，可是目前跟這宇宙連接的資料相當有限。（劇照）

「La Llorona」是西班牙語，解作哭泣的女人，是一則主要流行於拉丁美洲的女鬼傳說。雖然這傳說在拉丁美洲地區非常流行，但各國對此傳說都有不同的解讀，唯一的共通點就是對哭泣女人的描述。據了解，這女鬼是長髮並身穿白色長裙。她出現的時候會一邊哭泣，一邊尋找她的孩子。當人們聽到她的哭聲時，就意味著有不幸的事發生。今次《哭泣的女詭》故事發生在1973年，即發生在《詭娃安娜貝爾》系列電影及《詭屋驚凶實錄》後，《詭娃安娜貝爾：回家》發生在1970年；《詭屋驚凶實錄》則發生在1971年，所以今次影迷可以在《哭泣的女詭》中，再次見到Perez神父的出現。

Perez神父再次出現，他曾經在《詭娃安娜貝爾》系列電影中現身。（劇照）

其實《哭泣的女詭》傳說有不同版本的版本，今次電影是根據墨西哥的傳說，而墨西哥的傳說還被認為是其他「La Llorona」故事的起源。據了解，一名長得非常漂亮的女子María，本身與丈夫有一個很幸福的家庭。年輕女子與富貴貴族墜入愛河，最終結婚並生了兩名孩子。可是，該名María年華老去，該名貴族每次遠行回家都無視María，只與兩名孩子玩樂。更甚的是，某天，該名貴族還帶來一名富有及年輕的情婦回來。極度憤怒的María一氣之下，把兩人的孩子淹死在河中。可是，當她了解到她把自己的孩子淹死後，卻又突然後悔，最終溺水自殺。María死後，其靈魂被禁止進入天堂，並被告知她找到其孩子才可以轉世。於是，她在河邊不停尋找其孩子，並為她兩名逝去的孩子而哭泣。

「哭泣的女鬼」因遭丈夫背叛，而把心一橫殺死了兩人的兒子。（劇照）

當大家都認為是傳說時，在2016年時，許多墨西哥人聲稱拍得La Llorona真面目。在墨西哥城的閉路電視中，看到一個站在交叉路口中間的奇怪白色幽靈。據了解，這段視頻是在2016年9月18日凌晨2點20分拍攝的，從片中可以看到，一個白衣女子站在十字路口，還有汽車直接駛向她。當時有許多人都認為這是La Llorona的鬼魂。

可是，有指「La Llorona」的故事是源自希臘神話。她的故事類似於宙斯與拉米亞的緋聞。在宙斯的妻子赫拉發現她丈夫宙斯的緋聞後，她將拉米亞變成了變成了半人半蛇的怪物，拉米亞在赫拉咒語的影響下，每到傷心欲絕的時候，都會憶子成狂，並不能抑制地到處殘殺及吞食小孩童。為了令拉米亞無盡地受苦，赫拉還奪去拉米亞的睡眠，迫使她日以繼夜地受詛咒的折磨，而出動殺人。