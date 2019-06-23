【情牽拉麵茶影評】以美食作主軸的跨國親情小品　終融化時代傷痛

每次到不同國家旅行的時候，除了走訪不同名勝觀光之外，就是要品嚐當地的不同美食，美食當前，總是唾延三尺，愛不釋手。不過… 就是沒有想過，如果將兩地不同的美食融為一起，會是一種什麼的美食呢？是夜觀看這部由《隔牆故事》新加坡導演邱金海執導的最新作品《情牽拉麵茶》（Ramen Shop），揉合着新加坡與日本兩地的美食和文化的素材，烹調出一段細膩動人的家庭溫暖。本片揉合兩地的不同文化，烹調出一段細膩動人的情感，融化三代之間的隔膜和衝突。

按圖看《情牽拉麵茶》精彩劇照▼

+ 7 + 6 + 5

《情》片故事講述山本真人（齋藤工 飾）與父親和男（伊原剛志 飾）在日本的高崎打理拉麵店，雖然他們二人每天一起生活，但是卻甚少溝通，甚至是不懂理解對方。一天， 和男突然在店裡暈倒，自此他們父子就陰陽相隔，真人一直希望瞭解父親一直埋藏心裡的瑣事，後來他發現在父親的遺物裡，發現父母在新加坡拍下的照片，以及他舅父留給他母親美蓮（歐萱 飾）的書信。

於是，他便隻身走到新加坡，尋找他舅父的下落，以及尋找他一直在部落格認識的日本女子 — 美樹（松田聖子 飾）。經過美樹的協助下，真人找到他舅父阿偉（李國煌 飾）的下落，阿偉現在是一位有名的肉骨茶師傅，真人希望阿偉可以教他烹調肉骨茶的方法，配以他的拉麵，創造了一碗與別不同的「拉麵茶」。

按圖新加坡導演邱金海歷年作品▼

生於新加坡的邱金海，早於九十年代初自編自導多部短篇電影作品，1995年首次執導劇情長片《薄面佬》，已經直接探討社會的低下階層問題，1997年自編自導的《隔》片成為首部在康城影展放映的新加坡電影，透過荒誕和黑色幽默，呈現新加坡的住屋問題。

及後，邱金海執導的《默默伴我行》與《魔法阿爸》均再次參展康城，2011年首次執導動畫作品《辰巳》，改編自日本漫畫大師辰巳嘉裕的自傳及五個短篇故事，向辰巳致敬的電影。2015年執導的《無限春光27》，是他首次以大膽情色的處理，以六段不同年代背景的故事，道出了愛情、性慾與人生的主題。

《情》片是邱金海繼《辰》片後，第二部以日本為背景的電影作品，影片從一位年輕的拉麵師傅真人作開端，因為他的父親去世，令他對父母這段異國情緣感到好奇，於是便走到母親的家鄉新加坡，既尋找他的親戚下落，也在尋找當地的味道，他兒時與母親一起品嚐美食的味道。

影片從一位年輕的拉麵師傅真人作開端，因為他的父親去世，令他對父母這段異國情緣感到好奇，於是便走到母親的家鄉新加坡，既尋找他的親戚下落，也在尋找當地的味道，他兒時與母親一起品嚐美食的味道（《情牽拉麵茶》劇照）

電影的前段部份主要是在日本的高崎，篇幅不多，主要是交代着真人與和男父子之間的疏離關係，縱使同一屋簷下，但似乎他們並也沒有好好的瞭解對方，直到父親去世，真人才懂得去瞭解父親，甚至更想知道父親當初離開新加坡，回到日本的原因。後段則以大篇幅的段落，描寫真人在新加坡時的瑣事，一邊尋找舅父的下落、嘗試尋找不同的美食，以及在部落格跟他交流，從日本移居新加坡的美樹。

無疑，從電影的片名與海報中，就會留意到這是一部以美食為主軸的電影，電影側寫着親情，真人是因為尋找舅父的下落，以及重回父親在新加坡拍拖時的地點，才會走到新加坡。然而，真人卻一直不懂父母離開的原因，以及父親心裡的鬱結，直到他遇到首次見面的外婆，才明白到他們關係破裂的原因，外婆亦因為女兒帶着真人一同離開，而一直耿耿於懷，直至她跟真人的相遇，以及真人為她煮的拉麵茶，外婆的心扉也漸漸打開。

外婆因為經歷過二次大戰的傷痛，丈夫被軍人殺害，所以一直不能接受美蓮嫁給日本人。直至跟真人相遇，吃了真人為她煮的拉麵茶，她的心扉才漸漸打開。邱金海亦透過電影，把這段日本與新加坡之間的關係，以親情融化這段多年的傷痛（《情牽拉麵茶》劇照）

電影另一個探討的主題，是新加坡與日本兩地之間的關係，在二次大戰期間，日本入侵新加坡，當時日軍殺害不少新加坡人。電影裡亦有不少的篇幅提及此事，片中的外婆因為經歷過二次大戰的傷痛，她的丈夫亦被軍人殺害，這對於她來說是很大的打擊，所以她一直不能接受美蓮嫁給日本人，邱金海亦透過電影，把這段日本與新加坡之間的關係，以親情融化這段多年的傷痛。

電影中飾演真人的是近年炙手可熱的日本男星齋藤工，他的演出比較文靜內斂，呼應着其角色的背景與廚師身份，恰到好處。飾演真人父親和男的伊原剛志，他分別演出過去與現在的角色，成功拿揑角色的快樂（過去）與傷痛（現在），表現自然。

片中飾演真人的母親與舅父的是來自新加坡演員歐萱與李國煌，前者主要是回憶的片段中出現，演出母親對於親情與愛情之間的取捨，矛盾反覆的心情，拿捏得非常準確。李國煌在片中演出阿偉這角色，是眾多角色中較為不同的一位，他的演出風趣生動，表情與對白亦帶點幽默趣味。片中飾演美樹的松田聖子，可說是最意想不到的選角，由內到外都是美艷動人，實是驚喜。

邱金海再次執導以日本為主題的電影，《情》片以美食道出家庭的溫暖，反映兩地之間的文化和歷史，細膩地展現着新加坡的人情世故。片中的每一位角色，從孫兒（真人）到父母、舅父、外婆，他們都是着不同的味道，尋找他們的愛，治療內心的破碎，打破彼此之間的隔膜。

p.s 觀畢電影後，實在被電影中的美食吸引着，真的很想品嚐拉麵茶！

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​