死侍撐好友Taylor Swift新MV　點知天后Tag錯賴恩雷諾士粉絲帳號

美國天后泰勒斯威夫特(Taylor Swift)昨日(17日)推出新歌《You Need to Calm Down》,邀請一眾大卡士演員、歌手、運動員等等如:《死侍》(Deadpool)的賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)和今次世紀破冰的凱蒂派瑞(Katy Perry)出演MV,不過不少粉絲都問Taylor Swift跟賴恩雷諾士究竟係點熟㗎?

粉絲們本來猜測賴恩雷諾士會以「死侍」裝束現身Taylor Swift《You Need to Calm Down》MV。(官方圖片)

Taylor Swift《You Need to Calm Down》一推出後,已經不停在個人Instagram和Twitter上谷宣傳,要大肆宣傳當然少不了Tag埋一眾有份出演的名人,當中少不了Tag埋「死侍」賴恩雷諾士,但點知竟然錯手Tag了一位有藍剔認證的粉絲帳號「Ryan G. Reynolds」,他寫下並回Tag Taylor Swift「所以呃…我很欣賞你提出,不過你應該是找『VancityReynolds』。再者,我是你的超級粉絲,特別是《Style》和《Shake It Off》。我是認真的,可以問問我十多歲的兒子,我在車裡唱歌,不過我太老且太尷尬了。」

Taylor一早就跟賴恩雷諾士結為好友。(Taylor Swift IG圖片)

其實Taylor早前仍跟「洛基」湯赫度斯頓(Tom Hiddleston)拍拖,就有邀請過賴恩雷諾士和他老婆Blake Lively去她家一起慶祝。而Taylor在2016的萬聖節中,更有穿起「死侍」的緊身衣變裝,而在今年1月1日她跟朋友派對迎接新一年時,不過今次她就Cosplay「美人魚」,而在最後一張更貼出她跟賴恩雷諾士的合照!

賴恩雷諾士在MV中扮演畫家。(影片截圖)

今次賴恩雷諾士在《You Need to Calm Down》中扮演畫家,未知是否對應2017年《死侍》的宣傳片段,當時「死侍」着起白恤衫、牛仔褲以爆炸頭的裝扮現身,同樣扮演畫家來宣傳《死侍2》。有粉絲就搞笑回應「這應該是死侍的退休生活!」

賴恩雷諾士扮演畫家有機會對應返自己早前拍「死侍」宣傳片一幕。(影片截圖)

+ 5 + 4 + 3

Taylor Swift - 《You Need to Calm Down》MV