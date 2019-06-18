死侍撐好友Taylor Swift新MV　點知天后Tag錯賴恩雷諾士粉絲帳號

美國天后泰勒斯威夫特（Taylor Swift）昨日（17日）推出新歌《You Need to Calm Down》，邀請一眾大卡士演員、歌手、運動員等等如：《死侍》（Deadpool）的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和今次世紀破冰的凱蒂派瑞（Katy Perry）出演MV，不過不少粉絲都問Taylor Swift跟賴恩雷諾士究竟係點熟㗎？

粉絲們本來猜測賴恩雷諾士會以「死侍」裝束現身Taylor Swift《You Need to Calm Down》MV。（官方圖片）

Taylor Swift《You Need to Calm Down》一推出後，已經不停在個人Instagram和Twitter上谷宣傳，要大肆宣傳當然少不了Tag埋一眾有份出演的名人，當中少不了Tag埋「死侍」賴恩雷諾士，但點知竟然錯手Tag了一位有藍剔認證的粉絲帳號「Ryan G. Reynolds」，他寫下並回Tag Taylor Swift「所以呃…我很欣賞你提出，不過你應該是找『VancityReynolds』。再者，我是你的超級粉絲，特別是《Style》和《Shake It Off》。我是認真的，可以問問我十多歲的兒子，我在車裡唱歌，不過我太老且太尷尬了。」

Taylor一早就跟賴恩雷諾士結為好友。（Taylor Swift IG圖片）

其實Taylor早前仍跟「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）拍拖，就有邀請過賴恩雷諾士和他老婆Blake Lively去她家一起慶祝。而Taylor在2016的萬聖節中，更有穿起「死侍」的緊身衣變裝，而在今年1月1日她跟朋友派對迎接新一年時，不過今次她就Cosplay「美人魚」，而在最後一張更貼出她跟賴恩雷諾士的合照！

賴恩雷諾士在MV中扮演畫家。（影片截圖）

今次賴恩雷諾士在《You Need to Calm Down》中扮演畫家，未知是否對應2017年《死侍》的宣傳片段，當時「死侍」着起白恤衫、牛仔褲以爆炸頭的裝扮現身，同樣扮演畫家來宣傳《死侍2》。有粉絲就搞笑回應「這應該是死侍的退休生活！」

賴恩雷諾士扮演畫家有機會對應返自己早前拍「死侍」宣傳片一幕。（影片截圖）

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Taylor Swift - 《You Need to Calm Down》MV