13歲天才少年因要「懲罰母親」　怒捅4歲妹妹17刀致死囚40年

英國著名電視主持人Piers Morgan為拍攝節目，專程到美國訪問因殺害年僅4歲的妹妹而被判入獄40年的Paris Bennett，這件案件，不禁令人想起《月光光心慌慌》（Halloween）中，六歲男孩Michael Myers殘殺其17歲姐姐Judith Myers。 最令人難以相信的是，Paris Bennett犯罪時只有13歲，有記錄指他的智商高達141，被評為天才級水平。究竟什麼原因令他變成變態殺手？

Paris Bennett自稱要「懲罰母親」，所以殺害其妹妹。（ITV 擷圖）

回到12年前，即2007年，當時Paris Bennett只有4歲的妹妹在床上睡覺，而他自稱要「懲罰母親」，先把妹妹虐打，再將她勒斃，最後用刀狂捅妹妹。據報告指出，Paris在妹妹身上合共刺了17刀，最可怕的是，他犯案後非常冷靜，還打電話跟朋友聊了6分鐘，之後他才報警承認殺死妹妹，警方接報後迅速登門拉人。

Paris Bennett近日接受Piers Morgan訪問，再次講述殺害妹妹Ella的經過及原因。（ITV 擷圖）

Paris Bennett被捕後向警方聲稱看到幻覺，一個惡魔版的妹妹在嘲笑他，於是才狠下毒手，然而之後改稱殺人當天是非常清醒。近日，他接受Piers Morgan訪問，重談當年殺人的經過及原因。指出殺人是要對付母親：「即使我在刺傷她，我曾努力阻止自己這樣做。」。他續指出多年來仍然感到憤怒，而這是針對母親：「我所以選擇殺死妹妹而不是其他人，是因為我知道我這樣做，能夠為母親帶來最慘痛的傷害。因為我小時候知道，對母親帶最破壞的傷害，就是失去一個孩子，而我找到方法帶走她的孩子。」他最後指出，在他妹妹死後，而他要入獄，這對於母親來說是同時間失去兩名孩子。

Paris Bennett及妹妹Ella感情非常好，沒想到3年後，哥哥竟殘殺只有4歲的妹妹。（ITV 擷圖）

最終，年僅13歲的Paris Bennett被判入獄40年，這是德州對少年謀殺犯的最高刑期。據了解，他在2027年可以申請假釋，假若失敗的話，在2047年都會刑滿出獄。即使醫生診斷出Paris Bennett是精神病患者，兼患有屬於人格障礙症之一的心理變態（Psychopath），但他卻否認患上任何精神疾病。他最後向Piers Morgan承認確實犯下彌天大罪，但否認這個錯誤決定毀了他的一生。

Paris Bennett母親Charity稱已經原諒了兒子Paris Bennett，但仍害怕他出獄後會殺死她。（ITV 擷圖）

Paris Bennett母親Charity亦再度開腔談及此事，她指出如果Paris Bennett當時選擇殺死她，她只會遭受短暫的痛苦；但他殺死Ella，她就會長期活在悲痛中。雖然Charity仍然非常害怕Paris Bennett，但選擇原諒他：「我仍然害怕Paris Bennett，但我可能仍然愛他，原諒他但害怕他。」

Paris Bennett如無意外會在2047年刑滿出獄，Charity擔心他出獄後會殺死她，但Paris Bennett卻跟Piers Morgan說：「我不會再殺了」，並表示有自毀傾向：「當我發現自己的陰暗面再次出現時，我會把自己消滅。」

童年時的Paris Bennett（左）及母親Charity（中）。（ITV 擷圖）

這件案件，不禁令人想起《月光光心慌慌》（Halloween）中，６歲男孩Michael Myers殘殺他17歲姐姐Judith Myers。