【蜘蛛俠】局長海報出錯「左右眼」都盲晒！　網友：來自平行宇宙

即將重新上映的Marvel超級英雄主線大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）劇情之後，接下來要接檔的第一部Marvel電影正是《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），官方除了證實「Tony Stark存在感非常強，《蜘蛛俠：決戰千里》將會有鐵甲奇俠大秘密」之外，前神盾局局長Nick Fury也將帶上Maria Hill前來找上蜘蛛仔，讓他在鐵甲奇俠犧牲死亡後幫助世界維持和平。

Nick Fury、Maria Hill讓蜘蛛仔在鐵甲奇俠犧牲死亡後幫助世界維持和平。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

《蜘蛛俠：決戰千里》的Nick Fury再度以一身黑的「左眼獨眼龍」造型登場，不過還記得在《美國隊長2》（Captain America: The winter soldier）時曾針對Nick Fury瞎眼之謎埋下的伏線，當時Nick Fury冷冷地對美國隊長說：「當上一次我選擇相信某人時，我瞎了一隻眼睛。」讓許多Marvel觀眾都期待Nick Fury的左眼瞎掉原因，未來將會在MCU引出一個故事線。

不過沒想到Nick Fury「瞎眼之謎」在今年初上映的Marvel首部女性角色電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）中終於解謎了，兇手居然是那隻看似是一隻橘貓、其實是危險生物「Flerken」的外星貓Goose給意外抓傷的，這跟許多觀眾所想像的Someone似乎不太一樣。

Nick Fury變「獨眼龍」的兇手竟然是外星貓Goose。（《Marvel隊長》劇照）

更有趣的是，現在有網友在公共場合看見了《蜘蛛俠：決戰千里》的宣傳海報，沒想到主打出Nick Fury的Marvel宣傳品，居然直接向影迷展示了同時瞎了左眼又瞎了右眼的前神盾局局長宣傳照片，讓這位網友笑說：「上一次我相信某人時，我失去了兩隻眼睛，同時我又找回了他們，只是在不同的情況下。」看來Nick Fury已經可以隨着心情決定今天要瞎哪一隻眼睛。

The last time I trusted someone I lost both eyes but I got them each back, just at different times. pic.twitter.com/lkKxpqPWTi — Lon Harris (@Lons) 2019年6月20日

不過仔細一看，網友肯定能發現這只是設計海報的人直接把Nick Fury的照片給鏡像，所以才導致這個意外的爆笑結果。不過還是很快就有Marvel粉絲惡搞製作出了雙眼全瞎版本的眼罩Nick Fury，並紛紛笑說：「當《蜘蛛俠：決戰千里》告訴你他們要引進平行宇宙，結果先給了你平行宇宙的Nick Fury」、「還好我早就不相信這個老傢伙的話了」Marvel宣傳部的人員要小心森姆積遜的MDFK來襲了。

Marvel粉絲惡搞製作出了雙眼全瞎版本的眼罩Nick Fury。（Twitter@Lons）

《蜘蛛俠：決戰千里》將於6月28日上映，搶先欣賞精彩劇照▼

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