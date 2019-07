【MCU】Marvel電影Reddit網民排名　復仇者聯盟系列3套上榜

電影「復仇者聯盟:終局之戰」(Avangers:End Game)票房越來越勢如破竹,重映版上映之後可望再衝刺票房,最近北美知名社群網站Reddit最近趁著「復仇者聯盟:終局之戰」即將收盤下檔之際做了票選活動,票選漫威影迷心目中最佳的漫威電影,其中「復仇者聯盟:終局之戰」果然登上冠軍寶座,其次則是「復仇者聯盟:無限之戰」。

「復仇者聯盟:終局之戰」不負眾望成為漫威電影觀眾票選第一名。(Reddit截圖)

後續則分別是評價極好,讓影迷津津樂道的「雷神索爾:諸神黃昏」(Thor:Ragnarok)則是第三名,羅素兄弟初試身手的「美國隊長:酷寒戰士」(Captain America: The Winter Soldier )將超級英雄電影拍成諜報片題材,有多場精彩動作戲,也拿下第四名,再來則是「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)、「美國隊長:英雄內戰」(Captain America: Civil War )、「鋼鐵人」(Iron Man)以及「復仇者聯盟」(Avangers),各自都擁載著極多的影迷喜愛。

但值得關注的是票房大破紀錄,也拿到奧斯卡獎的「黑豹」(Black Panther)只拿下第12名,看來對於影迷而言,投票給這部電影的人還不算多。

