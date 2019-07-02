【MCU】Marvel電影Reddit網民排名　復仇者聯盟系列3套上榜

電影「復仇者聯盟：終局之戰」（Avangers：End Game）票房越來越勢如破竹，重映版上映之後可望再衝刺票房，最近北美知名社群網站Reddit最近趁著「復仇者聯盟：終局之戰」即將收盤下檔之際做了票選活動，票選漫威影迷心目中最佳的漫威電影，其中「復仇者聯盟：終局之戰」果然登上冠軍寶座，其次則是「復仇者聯盟：無限之戰」。

「復仇者聯盟：終局之戰」不負眾望成為漫威電影觀眾票選第一名。（Reddit截圖）

後續則分別是評價極好，讓影迷津津樂道的「雷神索爾：諸神黃昏」（Thor：Ragnarok）則是第三名，羅素兄弟初試身手的「美國隊長：酷寒戰士」（Captain America: The Winter Soldier ）將超級英雄電影拍成諜報片題材，有多場精彩動作戲，也拿下第四名，再來則是「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）、「美國隊長：英雄內戰」（Captain America: Civil War ）、「鋼鐵人」（Iron Man）以及「復仇者聯盟」（Avangers），各自都擁載著極多的影迷喜愛。

但值得關注的是票房大破紀錄，也拿到奧斯卡獎的「黑豹」（Black Panther）只拿下第12名，看來對於影迷而言，投票給這部電影的人還不算多。

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