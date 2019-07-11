【反斗奇兵4影評】Hit足24年贏在命題清晰　奇洛李維斯聲演夠生鬼

認識PIXAR的動畫作品，除了是從不同的短片製作電影之外，大概就一定是從其首部動畫長片作品《反斗奇兵》（Toy Story）開始。眨眼間，《反》片已經是24年前的電影作品，而當中亦有兩集續篇的製作，正當以為第三集的完美結局為系列作收筆之後，想不到會有第四集的出現，在銀幕上看到胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼仔等角色在銀幕上再現，確是令人期待。《反斗奇兵4》九年後的電影延續，仍然充滿親切感，一眾角色再次總動員聚首，珍惜朋友之間的感情。

《反4》故事回到九年前，胡迪與巴斯光年等都是Andy心愛的玩具，直至他漸漸長大後，他把玩具送給其他的小朋友。胡迪與巴斯光年等玩具的新主人Bonnie，是一位剛入學的小妹妹，她很害怕學校的生活，胡迪見狀，希望能夠幫到她，於是想盡方法能夠讓Bonnie融入學校生活。Bonnie在學校做了屬於自己的玩具「小叉」，然而他跟胡迪等玩具格格不入，胡迪用盡方法令小叉融入其中。

一天，Bonnie帶着所有的玩具跟家人去旅行，可是小叉突然失蹤，胡迪追尋他小叉的下落時，忽然想起了以前的好朋友「寶貝」，當他走到一家古董店時，她就好像在胡迪眼前出現，於是胡迪就展開了一次拯救行動，同時他亦發現了一些其他沒有主人的玩具的秘密…

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無疑，《反》片是一部跟着我們成長的一部動畫電影系列作品，從1995年的第一集開始已經24年了！胡迪與巴斯光年幾乎就成為了我們的「玩具」，一直陪着我們成長至今。而1999年與2010年上映的第二與第三集，保持水準之餘，更開創了動畫電影的特技設計，展現出細緻的角色神髓和動作，成為一套至今仍是印象深刻的動畫電影經典。

事隔9年，《反4》再次延續胡迪與巴斯光年這段玩具友情的故事，無可否認，很難不期待這部電影，也很好奇究竟電影的故事如何發展下去。電影的故事回到第三集的結尾，Andy把胡迪與巴斯光年等玩具送給Bonnie開始，她成為了他們的新主人後，他們其實一直都在懷疑自己的存在價值，玩具會一直地陪着主人嗎？這其中也是《反》片一直想帶出的主旨，從小朋友的時期後一直的成長，玩具可能最終會被遺棄，最後他們會怎樣呢？繼續他們的生活，還是成為「垃圾」呢？

《反斗奇兵4》角色一覽

今集電影加入了不少新的角色，當中「小叉」是其中一位突出的角色，這是由Bonnie在學校時，利用胡迪在垃圾桶裡找到的叉和雪糕棒等造成的「新玩具」。但是，造型奇怪的小叉，自卑心重，一直認為自己是垃圾，改不掉這個念頭，直到胡迪跟他解釋，他才明白到自己並不是垃圾之餘對Bonnie的重要性。在現實中，我們其實是很容易善忘，以小時候只懂嚷着父母買玩具，可是成長到了某個階段時，就會被掉到垃圾桶裡，忘記了「他們」曾經的存在，不懂珍惜，這是十分可惜的。

除此之外，片中另一位新加入的角色，是在被放在古董店裡的Gabby Gabby，她一直希望成為店主孫女的玩具，可是因為先天性問題，一直希望尋找方法救治自己的不足，直到胡迪的出現，令她有一線的希望。這似是給了玩具一絲的希望，可是卻又是帶給了多一次的失望，玩具們其實都是希望得到主人的喜愛和照顧，就仿似是身邊的朋友一樣，玩具其實也是我們的朋友，一直地伴著我們成長，一直不能離開我們。

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《反4》片繼續找來原班人馬為片中的角色配音，湯漢斯（Tom Hanks）與添艾倫（Tim Allen）再次以胡迪與巴斯光年這兩位人物於銀幕出現，他們多年來的合作，已經擦出不少的火花，今集同樣地成功表現對角色的感情，為人物生色不少。除此以外，於中亦有不少新加入的角色，亦不能不提由奇洛李維斯（Keanu Reeves）聲演的Duke Caboom，這個角色本身的設定已經生動十分風趣，透過他的配音，把角色演繹得維肖維妙。

無可否認，《反》片是一套很成功的動畫系列作品，角色造型可愛，故事設定多元化，無論是小朋友還是成人，都會深深被吸引著。《反4》同樣地是離不開帶來歡樂的情節，看得咬牙切齒的緊張劇情，以及令人感動的場面，這些都是延續著之前三集的故事架構，今集同樣有不少令人留下深刻印象的段落和場面，縱使劇情並沒有很大的驚喜，但是電影仍然帶來很多令人歡喜與動人的片段，憶起對玩具的珍惜。

不能不提由奇洛李維斯（Keanu Reeves）聲演的Duke Caboom，這個角色本身的設定已經生動十分風趣，透過他的配音，把角色演繹得維肖維妙（《反斗奇兵4》劇照）

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