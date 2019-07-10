【蜘蛛俠決戰千里影評】「Mysterio」藏政治隱喻？盲撐英雄極諷刺

在前幾個月，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）為Marvel電影宇宙的世代劃下了一個階段性句點，鉅細靡遺長達11年的「無限傳奇」（The Infinity Saga），也許初代復仇者們的旅程已經結束，但MCU的傳奇故事仍舊繼續着，特別是一肩扛起「無限傳奇完結篇」之名的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider Man : Far From Home）就顯得格外重要，且別具意義；如今擊敗了魁隆（Thanos），諸位復仇者元祖相繼退場，《蜘蛛俠：決戰千里》的問世，將引領觀眾進入「後《復仇者聯盟4：終局之戰》」仍附帶着餘波的世界觀，要說是階段性的結束？不太盡然，在我眼裏，《蜘蛛俠：決戰千里》更像是一個全新的開始。

《蜘蛛俠：決戰千里》是「無限傳奇」的結束。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

如Kevin Feige所說：「《蜘蛛俠：決戰千里》才是MCU第三階段真正的結束」。論片中「後彈指事件」的故事脈絡而言，《蜘蛛俠：決戰千里》的確籠罩着《復仇者聯盟4：終局之戰》事件後的餘波，悼念逝去英雄、彈指後整頓世界的不平衡，對本片的主人公彼得柏加而言，莫過於是失去恩師——Tony Stark的傷痛，在這11年、總共23部電影，「無限傳奇」一部份更像是屬於鐵甲奇俠／Tony Stark這個角色的紀元，而在《蜘蛛俠：決戰千里》亦延續了《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Far From Home），主線故事仍與《鐵甲奇俠》系列有所呼應。

關於「責任／天命」的審視

個人並不是一位《蜘蛛俠》系列的鐵粉，但要論MCU每位英雄的角色弧線，哪一位角色最打動我，非湯賀蘭飾演的蜘蛛俠——彼得柏加莫屬（接着是鐵甲奇俠與銀河守護隊），至今在《復仇者聯盟4：終局之戰》推出後，個人仍然覺得《蜘蛛俠：強勢回歸》是MCU系列最佳（在《蜘蛛俠》系列裏則僅次於Sam Raimi執導的《蜘蛛俠》版本），它不同於其他部MCU作品之處，無疑是放大了英雄「最平易近人的一面」，講述主題亦為英雄的責任命題，多了幾分的日常刻劃，《蜘蛛俠：強勢回歸》把格局做小，卻品見初心，甚至是最令人感同身受的《蜘蛛俠》電影，也許《蜘蛛俠：決戰千里》在角色歷程的描寫，略遜《蜘蛛俠：強勢回歸》一籌，但本片卻給了彼得柏加的英雄旅程一個關於「責任／天命」的審視與申論。

《蜘蛛俠：決戰千里》的主題亦離不開所有蜘蛛俠電影的命題——「能力越強，責任越大」。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

在導演Jon Watts的鏡下，《蜘蛛俠》系列的電影IP除了囊括既有的MCU世界觀元素，也多了幾分John Hughes的YA青春校園電影感，《蜘蛛俠：強勢回歸》向John Hughes的《咪走堂》（Ferris Bueller’s Day Off）與《早餐俱樂部》（The Breakfast Club）致敬意味深厚，至於《蜘蛛俠：決戰千里》則延續了《蜘蛛俠：強勢回歸》的YA劇（Young Adult劇／青少年劇）基調，格局與角色推展至更大的格局，《蜘蛛俠：決戰千里》的故事肌理和三幕劇的結構與《蜘蛛俠：強勢回歸》仍屬同一套，命題也延續之，曾在《蜘蛛俠：強勢回歸》渴望成為英雄拯救世界的鄰家男孩，在歷經恩師Tony Stark的死，《蜘蛛俠：決戰千里》則與《蜘蛛俠：強勢回歸》相反，彼得多了幾分卻步，因膽怯而（暫時）卸下英雄身份，就與Sam Raimi的《蜘蛛俠2》有異曲同工之妙，最終重拾緊身衣與責任感的段落，始終與系列的角色命題「能力越強，責任越大」脫離不了關係。

Mysterio帶有社會寓意與諷刺

關於本片的反派，雖然在預告一直掩蓋積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）飾演的Mysterio是一名反派角色的事實，但實際了解他在漫畫當中的背景與身份，大概就能明瞭他在電影中是何等地位，而Marvel再次發揮了他們的「偽預告騙術」，Mysterio「來自另一個平行宇宙」、「彈指事件撕裂時空而帶來元素眾」的說詞，通通都是一場騙局，Mysterio真正的來由，其實就與《蜘蛛俠：強勢回歸》的禿鷹無異，簡而言之又是Tony Stark樹敵、又是彼得要幫背的鍋；要評價Mysterio這名反派，大概只能以「空有理論，卻沒有明確的動機」來形容，他仍然是位典型的Marvel反派，唯一令人信服之處，只有他代表的社會寓意與諷刺，重點是還跟角色塑造本身是兩回事。

今集反派「Mysterio」代表的社會寓意與諷刺發人深省。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

人們需要能夠相信的東西，而現代人甚麼都願意相信。 「Mysterio」Quentin Beck

這句話以現今的角度來看格外諷刺，也是《蜘蛛俠：決戰千里》箇中的社會隱喻，只要有哪位指標性人物「說了」或「做了」甚麼，人人都信以為真，無論是真是假，舉凡Quentin Beck利用Tony Stark無人機製造並投影出元素眾來大肆蹂躪世界，然後自扮救世主來讓自己成為「鐵甲奇俠第2」，Mysterio代表的社會諷刺即為「偽造」與「眼見為憑」，無人機投影是他的糖衣、媒體則是他的利器。

蜘蛛俠並非鐵甲奇俠第2

地球救世主（Tony Stark）之死，換來短暫的和平，卻也埋下了因果，給予天才與救世主的質疑，《蜘蛛俠：決戰千里》在這點就完勝先前的《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix），而這也給予「鐵甲奇俠／Tony Stark」這名英雄的角色弧線真正的終結？（希望啦，結果第三集的反派又是Tony Stark搞出來的），對於彼得而言是個探討關於「英雄責任」的審視，身為英雄並非玩樂，而是一個天命，但絕對是以「助人」為本；他（彼得）並非鐵甲奇俠第2，他就是咱們平凡卻英勇和善的鄰家英雄——蜘蛛俠，這是始終如一的。

蜘蛛俠並非鐵甲奇俠第2，他只想成為大家心目中的「街坊救星」。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

「無限傳奇」的首為《鐵甲奇俠》、尾則是《蜘蛛俠：決戰千里》，兩者不僅有諸多的首尾呼應，亦有傳承香火之意味，舉凡彼得在製作蜘蛛裝時，播放着AC/DC演唱的〈Back in Black〉，抑或是片尾向世界大眾揭露真實身份的段落（雖然彼得是被陰的，且嚴重危及到身份危機），處處皆代表着鐵甲奇俠的世代已經告一個段落，蜘蛛俠也許就是接下這位逝去的昔日英雄香火的新世代傳人了。

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