【蜘蛛俠決戰千里】MCU第三階段完結　盤點7大反派接魁隆鬥復仇者

隨著《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）上映後，Marvel電影宇宙第三階段正式結束。而Marvel Studios由第一階段的《復仇者聯盟》（The Avengers）鋪到第三階段的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的終極反派魁隆亦告別Marvel影迷。雖然未知復仇者聯盟會否需要再集結抗敵，然而網民已經開始替Marvel Studios著急，紛紛提供意見，以下是影迷最想在未來MCU見到的7位反派。

終極反派魁隆告別Marvel影迷，未知Marvel Studios會推誰人接任呢？（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

魁隆在《復仇者聯盟4》兩次死亡後，相信不會在Marvel電影宇宙第四階段復活。故不少影迷開始為Marvel電影獻計，希望他們可以考慮把這7大反派加到未來MCU中，並設計成像魁隆一樣的終極反派，如超級英雄展開對抗。當中有影迷竟然認為美國隊長、變種特攻都可以成為未來終極反派，究竟是甚麼一回事；但當中都有大家期望見到的反派，如綠魔及Sinister Six等。

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