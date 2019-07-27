【從前有個荷里活】星二代成首映焦點！Maya Hawke激性感搏盡搶fo

昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的新片《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）中，他不僅撮合了里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、畢彼特（Brad Pitt）、瑪歌羅比（Margot Robbie）等大牌組合外，另外還用了幾位演藝圈的星二代，她們都有出了名的美人媽媽，電影裏造型與演出各有千秋，陸續出現在洛杉磯首映會上則成為吸睛焦點。

《從前，有個荷里活》由昆頓塔倫天奴執導。（《從前，有個荷里活》劇照）

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《從前，有個荷里活》中戲分最重的星二代美女是「綠卡」、《四個婚禮一個葬禮》（Four Weddings and a Funeral）安迪麥杜維（Andie MacDowell）的女兒Margaret Qualley，Margaret Qualley遺傳到媽媽的黑髮與典雅外表，在《從前，有個荷里活》片中無論出現在何處，都會讓畢彼特扮演的替身演員眼睛一亮，願意給她搭便車。Margaret Qualley其實已經在影視界發展了好幾年，極有潛力接棒媽媽安迪，成為搶手女星。

安迪麥杜維的女兒Margaret Qualley。（IG@Margaret Qualley）

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昆頓塔倫天奴永遠的女神奧瑪花曼（Uma Thurman），與前夫伊芬鶴健（Ethan Hawke）所生的女兒Maya Hawke，現在也踏進演藝圈，昆頓塔倫天奴當然也在《從前，有個荷里活》為她安插了一個角色。Maya Hawke的外表有如爸媽的結合，顏值自然不低，她在今夏轟動大戲《怪奇物語》（Stranger Things）第3季中扮演在冰淇店打工的女生，戲分多也討喜，很快受到各方矚目，前途受到看好。

Maya Hawke以超低胸激性感打扮現身《從前，有個荷里活》首映。（VCG）

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