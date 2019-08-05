【從前有個荷里活】里安納度激讚童星Julia　獲封新梅麗史翠普

由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）擁有多名重量級巨星助陣，包括里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、畢彼特（Brad Pitt）瑪歌羅比（Margot Robbie）及阿爾柏仙奴（Al Pacino）等。 然而，在戲中跟里安納度狄卡比奧有對手戲的小演員Julia Butters，竟坦言唔識導演，更表示未聽過兩位男主角的名字，究竟是什麼一回事？

《從前，有個荷里活》擁有里安納度狄卡比奧及畢彼特兩位型男助陣。（《從前，有個荷里活》劇照）

現年10歲的Julia Butters，父親是迪士尼的動畫師，作品包括《優獸大都會》（Zootopia）、《大英雄聯盟》（Big Hero 6）、《魔雪奇緣》（Frozen）及《無敵破壞王》（Wreck-It Ralph）等。Julia Butters雖然年紀輕輕，但已經在娛樂圈打滾了6年，今次憑著在《從前，有個荷里活》的出色演出而備受觸目。

由昆頓塔倫天奴（右二）執導的《從前，有個荷里活》，邀得畢彼特（左1）、里安納度狄卡比奧（左二）及瑪歌羅比（右一）擔正演出。（Getty Images）

​Julia Butters獲《從前，有個荷里活》台前幕後激讚

Julia Butters在《從前，有個荷里活》中飾演Trudi Fraser，與里安納度狄卡比奧有不少對手戲。其中有一幕講述里安納度狄卡比奧原本是當紅的一線電視明星，可是之後因轉戰電影失敗，而回來客串電視劇。當時他在劇集《Lancer》客串飾演反派，在片場巧遇劇中童星Trudi Fraser。當時兩人的互動及演出備受讚賞，特別是小演員Julia Butters。

監製David Heyman接受外國傳媒《IndieWire》時表示：「好遺憾她與里安納度狄卡比奧的第三次相遇因片長問題遭到刪去，昆頓把這段偉大的場景刪走。」他續指出，如果這幕依舊出現的話，他深信Julia Butters將會獲得奧斯卡提名：「最終這幕沒有在正片出現，因為電影的節奏需要加快。」

。（《從前，有個荷里活》劇照）

Julia Butters竟唔識《從前，有個荷里活》兩大巨星

小演員Julia Butters不只獲監製激讚，甚至連身為奧斯卡影帝的里安納度狄卡比奧對她都讚不絕口，還把Julia Butters比喻為年輕版梅麗史翠普（Meryl Streep）。然而，Julia Butters非常大膽，指拍攝前，根本不認識導演是誰，甚至連兩位男主角都不甚了解。Julia Butters接受外國傳媒《Variety》時表示：「在開拍《從前，有個荷里活》前，我不知道里安納度狄卡比奧是誰，我以為他是一名音樂家。」至於畢彼特這名字，她指出相對較為熟悉：「我只認識他是一個靚仔，就如女粉絲這樣說『畢彼特太靚仔了』，這就是我知道他名字的方式。」這是十分有趣的體驗。

Julia Butters在《從前，有個荷里活》的演出獲激讚，電影監製David Heyman更指她有獲奧斯卡提名。（《從前，有個荷里活》劇照）

導演如何找到這位耀眼新星？

據Julia Butters表示，當時導演正在寫劇本，而電視上播放著她在《American Housewife》的一幕獨白。就是這一幕，正在寫劇本的塔倫天奴非常喜歡，並找Julia Butters來試鏡，最後招攬她成為演員之一。Julia Butters不負導演所望，其演出獲得不少讚許。