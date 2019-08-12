【復仇者聯盟4】魁隆自願被雷神斬首？　編劇親口證實粉絲理論

Marvel超級英雄主線大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）風光以27.94億美元累積票房風光超越《阿凡達》（Avatar）登上「影史上票房最高電影」寶座，這部賜死鐵甲奇俠、黑寡婦兩大初代復仇者的大作後勁強烈，至今《復仇者聯盟4：終局之戰》導演羅素兄弟和兩大編劇Christopher Markus與Stephen McFeely都仍然在為影迷不斷補充說明《復仇者聯盟4：終局之戰》的劇情設定。

《復仇者聯盟4：終局之戰》榮登「影史上票房最高電影」寶座。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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在這個月初雙人組導演羅素兄弟和兩位編劇最新訪問中，他們就談起了《復仇者聯盟4：終局之戰》開場20分鐘內就讓「魁隆被雷神砍頭」的驚人場面，Stephen McFeely描述當時電影團隊是這樣推演出來的：「如何在兩個小時多的電影中，精彩呈現出一群人想狠狠揍那個反派，並從他身邊偷走石頭的貓抓老鼠故事？我記得在我們團隊互相討論之時，有一刻大家都感到非常挫折，不斷自問『到底故事該怎麼發生？』，然後我們的執行製作人Trin Trahn就直言『老天啊！我真希望我們直接殺了魁隆！』我當下的反應就是傻眼『Wait a second，就直接殺了他嗎？真的就是這個意思？』於是我們逐漸找到思路，最終讓《復仇者聯盟4：終局之戰》在開場12分鐘左右就解結了魁隆。」

編劇證實魁隆自願被雷神斬首。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

另一位編劇Christopher Markus也補充表示：「魁隆其實是默許了自己被復仇者給殺死，當時他已經完全了自己的使命，魁隆已經無視於生死了，所以雷神那個場面其實是他暗自允許的。」導演之一的祖羅素也表示：「沒錯！我們在開頭就決定弄死魁隆，這樣做的優點是電影能從一個觀眾無法預料的地方展開，接下來的歷程則更能帶給觀眾反思和沉澱的感受，因此我們選擇了以角色為導向，而非一般電影以劇情為導向的順序。」

相信大多數的Marvel影迷都沒有預料到在《復仇者聯盟4：終局之戰》選擇養老的魁隆，居然這麼快就被雷神復仇砍頭，在電影院第一次看見這段劇情時肯定都令你不禁驚呼。也有不少影迷表示越來越不討厭這位Marvel大反派：「魁隆是MCU中最有個人信仰的反派」、「魁隆為了自己的目標和信念做出了一定的犧牲，在思想塑造上也很完善，這是我在Marvel電影中最喜歡的反派角色」，不過也有觀眾不能忘記他在《復仇者聯盟3：無限之戰》當着雷神的面前殺死洛基的仇恨，認為砍頭的場面有大快人心之感。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】