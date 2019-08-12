【從前有個荷里活】殺人狂Charles Manson醉心畫畫　生前作品曝光

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《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）帶影迷回到60年代的荷里活，多個熟悉的名字出現在電影中，當中包括莎朗蒂（Sharon Tate）、羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）及Charles Manson等。

雖然大家都知道後者成立了邪教組織Manson Family，並在1969年殘殺了著名女星莎朗蒂。然而惡貫滿盈的Charles Manson，也有鮮為人知的一面。善長畫畫的他，其作品有價有市，還有人慕名而來欣賞。究竟他的畫作有什麼過人之處呢？

由里安納度狄卡比奧、畢彼特及瑪歌羅比主演的《從前，有個荷里活》，帶影迷回到60年代的荷里活。（Getty Images）

據不少網上報導指出，Charles Manson淨資產價值40萬美元。然而他生前，作為一名無期徒刑的囚犯，每月只獲35美元的生活津貼費用，究竟資產從何而來呢？據美國商業雜誌《Fortune》在2017年發表的報導指出，原來所有有關Charles Manson的產品，當中包括貼紙及T卹，他都可以從這些商品中獲得利潤。

當時報導舉了一個例子，假設每件T恤售價是17美元，他就可以獲分0.1美元的肖像權費用。除此之外，Charles Manson還可以透過在網上出售他在監獄創作的畫作而獲利。難怪Charles Manson在2017年11月離世後，他淨資產價值可以高達40萬美元。

在《從前，有個荷里活》中，Damon Herriman飾演Charles Manson。（《從前，有個荷里活》劇照）

早前有收藏家在洛杉磯Lethal Amounts舉辦「Once Upon a Time in '69」，展示當年莎朗蒂慘案中的物品及Charles Manson在監獄中創作的藝術作品，當中包括三幅從未曝光的畫作。

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