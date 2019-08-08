《從前，有個荷里活》彩蛋分析　片尾片段竟與《危險人物》有關

昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的第九號電影《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），聚集了里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）以及畢彼特（Brad Pitt）兩大男神，票房表現亮眼。《從前，有個荷里活》一如昆頓往常，放了許多致敬的小彩蛋以及連結，然而如果你是昆頓的大粉絲，相信你對《從前，有個荷里活》片尾應該不陌生，而這段片尾更是為整個昆頓宇宙建立起更深的連結。

瑪歌羅比以超性感打扮現身首映禮幾乎走光。（VCG）

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《從前，有個荷里活》的片尾片段解釋

片尾片段是一段由Rick Dalton演出的「紅蘋果香菸」（Red Apple cigarettes）廣告，這個紅蘋果香菸也就是電影裏虛構劇集《賞金律法》（Bounty Law）的贊助商。這段黑白廣告裏，可看到Rick Dalton扮演他的經典角色Jake Cahill，並稱讚紅蘋果香菸「使用更好的用料、味道更濃，不會燒肺」，但在導演喊了「卡」之後，只見Rick開始暴怒大吼，抱怨這香菸抽起來跟屎一樣，然後批評人形立牌相片的選擇，竟然讓觀眾看到他的雙下巴，接着憤怒離開片場。這有趣的片尾片段是在2019康城影展首映後才補拍的。

「紅蘋果香菸」常常在昆頓的電影裏出現。（《標殺令》劇照）

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而「紅蘋果香菸」也常常在昆頓的電影裏出現，像是《危險人物》（Pulp Fiction）裏奧瑪花曼（Uma Thurman）飾演的Mia Wallace提到過這個品牌，《冰天血地8惡人》（The Hateful Eight）角色們也抽這品牌的香煙。除了上述兩部電影之外，《標殺令》裏「新娘」（The Bride）到達東京的時候，也可以看到許多紅蘋果香菸的廣告看板；《殺出個黎明》（From Dusk Till Dawn）的角色也曾提過這個品牌的香菸。1997 年上映的《Romy and Michelle’s High School Reunion》曾出現一幅紅蘋果香菸的壁畫，似乎是對昆頓的致敬，因為他當時與《Romy and Michelle’s High School Reunion》的演員Mira Sorvino約會。另外，在《危險人物》裏出現過的虛構速食品牌Big Kahuna Burger，影迷應該也不陌生。

Big Kahuna Burger是在《危險人物》裏出現過的虛構速食品牌。（《危險人物》劇照）

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昆頓將自己的電影世界分為兩個宇宙

昆頓在2016年曾提及，自己到目前為止的九部電影，可以分為兩種宇宙，第一個是「主宇宙」，昆頓將之形容為「比真實更真實的宇宙」，其中包含《落水狗》（Reservoir Dogs）、《危險人物》、《希魔撞正殺人狂》（Inglourious Basterds）、《決殺令》（Django Unchained）、《冰天血地8惡人》，以及最新的《從前，有個荷里活》這六部電影，而昆頓編劇的《浪漫風暴》（True Romance）也包含在內；第二個宇宙則是「電影中的電影」宇宙，包含《標殺令》（Kill Bill）以及《玩命‧飛車‧殺人狂》（Death Proof）等片，1996年昆頓編劇的《殺出個黎明》也被算在其中。

昆頓編劇的《殺出個黎明》也是「昆頓宇宙」電影。（《殺出個黎明》劇照）

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就如同導演所說的：「所以，基本上來說，如果《落水狗》或是《危險人物》的角色去電影院看電影的話，他們可能會看到《標殺令》，而《殺出個黎明》也是他們可能會看到的電影。」

《從前，有個荷里活》的其他彩蛋

除了紅蘋果香菸之外，《從前，有個荷里活》裏Rick Dalton主演的電影《14 Fists of McClusky》，裏頭有一個片段是他扮演的Mike用超誇張的火焰噴射器燒死一群納粹軍官，這也讓人聯想到《希魔撞正殺人狂》火燒戲院的片段；此外，《希魔撞正殺人狂》中Eli Roth飾演的特工成員，為了混入首映會時喬裝成一位名為「Antonio Margheriti」的義大利導演。這正是《從前，有個荷里活》裏Dalton主演的某部義大利式西部片導演。

里安納度狄卡比奧飾演Rick Dalton。（《從前，有個荷里活》劇照）

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另外，在《玩命‧飛車‧殺人狂》（Death Proof）中，Kurt Russell飾演的反派角色「Stuntman Mike」與他在《從前，有個荷里活》裏飾演的Randy似乎有着不小的關聯。《從前，有個荷里活》裏Randy和他的妻子Janet都負責監督《青蜂俠》（The Green Hornet）的特技演出，飾演Janet的Zoe Bell過去在《玩命‧飛車‧殺人狂》也曾尬上一角，並演出被「Stuntman Mike」鎖定的女人之一。

而上述這些彩蛋或是致敬，都是昆頓在電影裏想給粉絲們的小驚喜，想必先前看過許多昆頓電影的粉絲，在看《從前，有個荷里活》時，會擁有更多樂趣。

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