網民踢爆警察假扮記者？　原來當事人係臨時演員拍電影專演警察

現時香港仍就著「逃犯條例」和警隊執法等問題鬧得沸騰，且有逐漸升溫的現象，而就着警方派入臥底潛入示威者當中，令到有份參與示威的市民非常不安，不時會出現「捉臥底」行動，同時會將疑似「臥底」的身分公開，好讓同路人提防。

警察和市民的關係，由6月開始持續升溫。（資料圖片）

近日網上流傳一張圖片，圖中一名男子除了着上警司裝束外，還有穿上記者所用的反光衣，更有穿上反光衣站在外國記者一旁，於是令人非常好奇究竟這名男子的真實身份。

照片一出，有人先是懷疑他正職是名警察，打扮成記者只是為了拍攝示威者的大頭照，好讓日後方便起訴，即時呼籲示威者要小心該名男子。

圖中男子被受質疑是警察扮成記者。（LIHKG圖片）

隨後有認識該名男子人士在Facebook爆料指自己認識事主劉勝華（Alain Lau），是名前水雷炮（華籍英兵），現時為輔警警長和臨時演員，更有指出佢劉勝華因配戴假英軍勳章（沒有服役香港軍事服務團至解散但配戴着解散勳章），以及劉勝華的Facebook有轉載不少跟示威活動有關的文章，當中他的頭像最為令人留意，是一張黃絲帶綁在曱甴上的圖片。

劉勝華曾以黃絲帶綁在曱甴上的圖片作為頭像。（劉勝華FB截圖）

穿反光記者衣有原因

在「英國華人文化傳承中心」的官網中有劉勝華的受訪片段，片中他自稱：「我全程喺軍隊做咗8年，最初喺HKMSC畢業後落咗去狗隊，再轉咗去香港皇家軍團（本地後備部隊），後來再轉做文職保險，有計劃跟舊同事開同保安有關的訓練公司，身處香港希望參與守衛香港工作，當軍隊撤出香港後仍在香港生活嘅話，希望參與保護香港的工作應該係做警察，但由於有正職在身所以參與做輔警。」同時有人指劉勝華今次是擔任記者保鑣的工作，故需穿上反光衣。

劉勝華過往曾在狗隊中工作。（英國華人文化傳承中心影片截圖）

有網民為劉勝華發表澄清文。（Facebook截圖）

多重身份現職保鏢

昨日（13日）更有網民在Facebook幫劉勝華澄清︰「本人代各位向劉先生查詢，他指出自己曾在《寒戰1﹑2》﹑《廉政風暴》（編按：廉政風雲）﹑《掃毒》等電影中出演警察角色｡」事實上劉勝華擁有多個身份，除了大家都知的輔警和保安人員之外，他更有客串過做個臨時演員。劉勝華今次擔任英國一外媒的隨團保鏢，加上早前瘋傳的《寒戰）劇照令人誤會他以警察身份假扮記者，網民更有在留言附上劇照供大家參考。