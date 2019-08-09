《奇異博士2》英文片名泄玄機　有「密集恐懼症」慎入

史傳奇（Steven Strange），當今地球的至尊法師（sorcerer supreme）。宇宙間有很多法師，但能被稱上至尊法師之名的沒有幾個。這也許是他在復仇者聯盟裏總是擺出高傲臭臉的原因：你們這些地球土包子實在是太容易大驚小怪了。而現在終於有他可以大顯身手的冒險了：《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》聽起來就非常高大上，絕對不是土包子們能想像得到的高深境界。

《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》這個片名聽起來非常高大上。（IG@Marvel Studios）

當Marvel Studios總裁Kevin Feige驕傲地表示，《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》會是Marvel電影宇宙的第一部恐怖電影時，帶給我們兩個強烈的訊息。而第一個訊息，當我們見到這個落落長的片名時就瞬間了解了。我們知道史傳奇喜歡掉書袋（順便用俯視眼神不屑地看着你），所以取出這個片名似乎完全是他的點子。但如果你是一位恐怖電影迷，那麼不用等到Kevin Feige開口講，我相信當你看到片名時，鼻中絕對立刻嗅到一絲濃濃的恐怖電影味。

Lovecraft的恐怖宇宙

「Madness」不是很常用在電影片名的單字，它是個有點饒口又太長的名詞，電影片名喜歡輕薄短小的形容詞──這樣至少就不需要of之類的介係詞來讓片名變得更長。但是史上最喜歡長單字的作家絕對不介意使用Madness，他是一位在世時不受待見的落魄小說家，很可惜在他死後，替身能力才發動。H. P. Lovecraft是少數洞悉恐怖真意的倒楣地球人，他最喜歡用「無以名狀」來形容恐怖，而他的作品裏，人類都顯得格外弱小與無力，因為他們面對的都是無以名狀的恐怖，那些另一個次元的巨大魔神，視人類為微生物一般渺小，祂們摧毀我們的世界時甚至未必有任何惡意，因為我們兩者之間的數量級相差太遠。

Lovecraft其實長相還蠻陽光正派的，但他卻是恐怖大師。（Twitter@apodyoptes）

相較之下，Lovecraft的傑出晚輩們（比他有錢又出名），像是史提芬京（Stephen King）或是Neil Gaiman們，他們雖然也都寫恐怖小說，而且內容比學長寫得更有娛樂性、也更容易理解，但他們無法比學長做得更絕：《小丑回魂》（IT）與《閃靈》（The Shining）都很恐怖，但最終人性的光明都戰勝了惡魔。這種「正終勝邪」的概念不存在於Lovecraft的小說之中，Lovecraft的人生並不順遂，導致他也許比更多人更了解絕望的真正面目，而他將絕望刻進了文字之間。我們常說寫小說有時是種對現實的逃避，Lovecraft風格裏有滿滿超逸現實的異次元故事，但是絕望一路在他的想像力背後潛伏，並且深入他創造的所有虛構世界裏──那些奇想天外的異次元裏沒有天外飛仙或極樂世界，那裏只有更巨大的絕望、無明與混沌。

《小丑回魂》：小丑很恐怖嗎？最後會被打倒的就不算真的恐怖。（《小丑回魂》宣傳照）

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Lovecraft語焉不詳的文筆，與絕望滿滿的恐怖氣氛，形塑了一個「看起來」高深莫測的恐怖宇宙。會說看起來，因為Lovecraft創作的宇宙觀並不紮實，他創作的古神總數有多少？有共通的宇宙運行邏輯嗎？Lovecraft並無興趣關注這些雞毛蒜皮的小事，或者應該說，作者本人的瘋狂已經讓他無暇去設定完整的細節，他似乎就像個真正見過邪神「cthulhu」的倒楣鬼，在嚇得半死的狀況下快速用文字傾訴他的痛苦、迷惑與憂傷。

章魚頭、觸手嘴，「cthulhu」已經變成流行文化中的熱門符號。（DeviantArt@Gentilmou）

《At the Mountains of Madness》是Lovecraft的着名小說，裏頭出現了「shoggoth」這種奇妙的生命體。讓我們看看Lovecraft是如何描述牠的：「那可怕的，無法描述的東西（沒錯，「無以名狀」又出現了），比任何地鐵列車都要龐大。一團無定形的原生質腫泡，隱隱約約放着微光。上萬隻放出綠光，膿液似的眼睛不斷在它的表面形成又分解。那填滿整個隧道的軀體前端向我們直撲下來，把慌亂之中的企鵝們盡數壓碎，在那已經由它和同類們「清理」得不留一粒灰塵，閃着邪異反光的地面上蜿蜒爬過。」

「shoggoth」想像圖：密集恐懼症患者的天敵。（Twitter@@HPL_JDeLaughter）

但奇妙的，Lovecraft的世界觀卻反倒成了一塊奇怪的沃土，往後的創作者都可以沿着Lovecraft的空洞架構，添補自己發想的血肉、開發自己的「cthulhu」神話。Lovecraft就像公開版權的樂高製造商，開放大家一起來他的世界自由堆積木。儘管這也許並非他本人願意，因為這一切在他死後才開始──如果他還活着，光收這些授權金就能讓他的生活更好一點。所以現在，你看到的大多數Lovecraft風格（Lovecraft theme）作品，不管是電影、小說、遊戲，大多不是Lovecraft自己創作的故事。但這也讓Lovecraft世界，走得比作者本人更遠一點，這個群創文化不屬於任何人、卻又能讓任何人享受──也許Lovecraft文化才真的該以「無以名狀」來形容。

《Dagon》是非常值得一看的Lovecraft風格電影。（《Dagon》劇照）

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在Lovecraft的想像裏，我們所在的宇宙只不過是無數個宇宙之中的一個，還是相對年輕的一個。許多從無以名狀的年代就誕生的無以名狀生命體，躲在宇宙的隙縫中等待着活躍的機會。這種超重量級的威脅，如果有一天進逼地球時該怎麼辦？你能期望美國隊長或蜘蛛俠嗎？很難吧。而那裏好像有個自稱宇宙最強魔法師的臭屁傢伙，這種多重宇宙等級的問題，應該是能讓他感覺不那麼無聊的工作。

《奇異博士》漫畫裏的多重次元與宇宙。（Twitter@mitsumitz）

Lovecraft x奇異博士將成為Marvel第一部恐怖電影？

導演暨共同編劇Scott Derrickson也是這樣想的：「奇異博士真的吸引我的部分，是來自那些他在漫畫裏的表現：他不跟地球上的壞蛋打交道，他甚至也懶得處理這個宇宙的問題。但如果今天的麻煩來自於多重宇宙或異次元，他就要上場了。這讓我們可以在電影裏加進各式各樣的迷幻詭異設定，這是我們在續集想要加強的部分。可是，當Kevin Feige跟我討論續集時，我跟他說，我不想只是再拍一部續集電影，如果要我繼續拍，那就一定要拍當年奇異博士漫畫讓我沉迷的關鍵。那就是恐怖、詭異、嚇人的元素，所以，我們要拍Marvel電影宇宙的第一部恐怖電影了。」

《奇異博士》視覺效果極華麗。（《奇異博士》劇照）

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現在，回頭看看，線索已很明確：看看Lovecraft的小說《At the Mountains of Madness》書名，與《奇異博士》的續集片名「in the Multiverse of Madness」有多麼地相似！而說到多重宇宙的恐怖作品，也只有腦洞直通天庭的Lovecraft開了先河。那麼，Scott Derrickson會不會在這部電影裏，借用Lovecraft的恐怖元素呢？比如「shoggoth」？當然可以，Lovecraft家跟老鼠之家可不一樣，你可以隨心所欲拿了就走。

Madness還有另一個有名的恐怖經典指涉，1995年，恐怖大師John Carpenter執導了《完全猛鬼手冊》（In the Mouth of Madness），我不用提醒你這部電影在演甚麼，光看片名你就能理解，這是John Carpenter向Lovecraft祖師爺借橋的點子。

《完全猛鬼手冊》由恐怖大師John Carpenter執導。（《完全猛鬼手冊》劇照）

這部電影也許是最好的一部Lovecraft風格恐怖電影，當然，它夠詭異恐怖，而且更棒的是，老爺子補完了很多Lovecraft無暇顧及的嚇人小把戲，讓「無以名狀的恐怖」更容易被觀眾理解，而恐怖的程度也同時加倍加量。這部電影最後沒有出現甚麼拙劣的魔神，也沒有男主角打倒惡魔的蠢劇情，濃濃的絕望與恐懼，從開場就隨着詭異逐漸堆疊，直到結局的完全瘋狂。

如果你看過《At the Mountains of Madness》與《完全猛鬼手冊》，那麼當聖地牙哥動漫展（San Diego Comic Con）展覽廳H的大銀幕上，打出大大的《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》時，你絕對瞬間會想起Lovecraft。《奇異博士》漫畫裏也有非常多Lovecraft風格的內容，包括了這個名為混沌之神「Shuma-Gorath」的恐怖怪物：「Shuma-Gorath是數百個象限的統治者，它早在百萬年之前就與舊神們一起來到地球，統治地球、吞食猿人。」這實在不能更「cthulhu」了。

混沌之神「Shuma-Gorath」。（漫畫截圖／Marvel）

我們熱愛的吉拿域戴拖路（Guillermo Del Toro）熱愛恐怖作品，Lovecraft當然是他執導電影的終極目標，他花了多年籌備改編《At the Mountains of Madness》，卻始終被各個電影公司棄如敝屣──當然這部電影的成本不低也是原因。

史傳奇曾經犧牲一切以求毀滅舒馬哥拉斯。（漫畫截圖／Marvel）

不過，雖然吉拿域戴拖路失去了將Lovecraft拉進主流電影的機會，現在看來，神醫史傳奇已經準備好了，他有Marvel神功護持，這次全球觀眾終於要體驗「無以名狀的恐怖」了！

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