張家輝任賢齊難忘《大事件》長鏡頭　6分鐘戲排足3日一步都不能錯

今個星期上畫的電影《沉默的證人》，由張家輝、任賢齊主演，見到這陣容，立即想起二人合作過由杜琪峯執導的《大事件》（2005）。電影最矚目之處，是開首長達6分鐘，一Take過的長鏡頭槍戰。 15年後的今日，兩位當事人都坐在面前，當重提這場譽為港產電影經典場面之一，都難忘當日大家一股齊心和熱血，而且這一幕，當年要求零CG製作，簡單開首如飄報紙下來，都要想盡辦法解決。

全場戲短短6分鐘，有極仔細的鋪排。（《大事件》影片截圖）

張家輝︰最少做好自己本分

短短6分鐘戲份，而且是槍戰戲，考的不止是演員記對白能力，還有走位及反應，有爆破有反應彈，少許誤差都非常危險。任賢齊︰「記得我們綵排了3日，每一位演員都好投入又好緊張，好似演舞台劇般不能重頭再來。」更多時間是用在機械、燈光和爆破的排練，簡單如部車何時入鏡，停的位置都要準確。

張家輝︰「最少做好自己本分，一定要知道自己在做甚麼，不要這裡不記得那裡又出錯，如果到時成場戲無問題，只有你失準就大件事。」

兩位15年後重提《大事件》一幕，都非常興奮。（葉志明 攝）

極嚴謹！一Take過中求變化

+ 3 + 2

任賢齊︰工作人員拍到碌地

能夠在演藝生涯上，參與這場經典拍攝，小齊至今仍然興奮。「這一幕被選為世界十大電影長鏡頭啊，嘩！好開心呀！」銀幕前，觀眾看到大家的一絲不拘，而其實拍攝背後更緊張刺激，小齊形容猶如置身打仗現場。「現場很精彩的，地上有條軌道，上面有架吊臂車拍高空鏡，但路軌不能鋪太長，會穿崩，所以當鏡頭吊到另一邊時，工作人員便開始在這邊拆路軌，然後又急急腳跑到另一邊鋪路軌，眼見他們搞到碌地又跣腳，就似打仗一樣！」

又由於杜Sir要求零CG，所以簡單如開場，有張報紙從高空飄下來，飄到家輝面前拿來看，都是一門手作功夫。任賢齊︰「這是由動作指導Ben哥負責，他手執一支長杆吊住張報紙，那個年頭還沒有太多特技，有很多畫面都是用盡辦法去實拍。」