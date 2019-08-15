【上氣】外媒爆Marvel Studios斟成龍參演　外國網民一致讚好？

Marvel Studios上月在聖地亞哥國際漫畫展（San Diego Comic Convention）上宣布了一系列關於Marvel電影宇宙第四階段的消息，當中包括首部亞裔超級英雄電影《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）。席上除了公布由Simu Liu飾演男主角上氣外，還公布了梁朝偉將出演滿大人。 近日網上傳出新消息，指再有新重磅演員加盟，還表示將會在下周舉行的迪士尼D23上公布相關消息。

外媒爆Marvel Studios正斟介成龍飾演Zheng Zu，即傅滿洲。（Marvel Comics）

屬於Marvel電影宇宙第四階段的《上氣》目前仍在籌備階段，預計會在明年初於澳洲開拍，並計劃在2021年2月中旬上映。日前，外國傳媒《deffinition》突然傳出一則震撼消息，有指Marvel Studios正斟緊成龍參演《上氣》，飾演男主角上氣之父親Zheng Zu（鄭祖），即傅滿洲。雖然該報導指出，Zheng Zu在《上氣》中只屬小角色，但Marvel Studios正積極遊說成龍參與演出。最後他們還表示，如果成龍答允的話，有關消息將在下周舉行的D23上公布。

Simu Liu將在《上氣》中飾演亞裔超級英雄上氣。（Getty Images）

至於Zheng Zu在原著漫畫的原型，在1970年代的Marvel漫畫《Shang-Chi, Master of Kung Fu》中，傅滿洲是上氣的父親。可是，直到1982年，有指當時傅滿洲的角色形象及人物概念，均未獲得授權，於是Marvel被迫放棄出版相關漫畫。之後Marvel改變策略，把Marvel漫畫中的傅滿洲索性改成鄭祖，甚至隻字不提傅滿洲。雖然有指Zheng Zu在《上氣》只屬小角色，然而在Marvel漫畫中，他卻是重要反派角色，所以有理由相信，Zheng Zu一角將在Marvel電影宇宙的未來擔當非常重要的一環。雖然目前官方仍未確認有關消息，但外國網民對此一致讚好，直言「希望見到成龍在MCU出現」，可見成龍在國外有不錯的名氣。