【上氣】外媒爆Marvel Studios斟成龍參演　外國網民一致讚好？

Marvel Studios上月在聖地亞哥國際漫畫展(San Diego Comic Convention)上宣布了一系列關於Marvel電影宇宙第四階段的消息,當中包括首部亞裔超級英雄電影《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)。席上除了公布由Simu Liu飾演男主角上氣外,還公布了梁朝偉將出演滿大人。

近日網上傳出新消息,指再有新重磅演員加盟,還表示將會在下周舉行的迪士尼D23上公布相關消息。