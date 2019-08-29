【大佬上錯身．訪問】B1A4前成員振永親身拍打戲　有幕被摑到頭暈

韓國電影《大佬上錯身》（韓文：내안의 그놈）由B1A4前成員振永《流氓檢察官》朴星雄、《陀鎗師奶 X 新紮師姐》羅美蘭、《皮諾丘》金光奎主演，故事講述中學生振永和黑社會大佬朴星雄在一次意外中掉換了身體，因此兩人性情、言行和舉止180度大轉變，兩人當然十分希望換回自己的身體！ 電影於8月29日香港上映。

振永在戲中完美演繹「肥仔都係潛力股」！（《大佬上錯身》劇照）

打戲全部親身上陣

早前振永在入伍前接受了《香港01》的訪問，由於在戲中振永需要先以肥仔形象登場，其後減肥成功力證了「肥仔都係潛力股」的講法，問及他演出時有何不便。「特技化妝每次都花了三至四小時，所以需要在凌晨時分開始化妝。化妝後在背對白和適應巨大身軀有很多不方便的地方，不過在拍攝期間還是很愉快的。另外，在拍攝打鬥場面時並沒有使用替身，事前和武術組跟演員們有充分練習，所以正式拍攝時有很大幫助，加上我平時也很喜歡看動作片。」

朴星雄對振永疼愛有加，親自去到振永教他自己說話的個人特色，好讓他以更貼近自己的方式演出。（《大佬上錯身》劇照）

獲朴星雄親自錄對白學習

雖然振永拍攝過《雲畫的月光》後變得有名，近期又跟志洙和I.O.I前成員（DIA成員）鄭彩娟，出演Netflix韓國原創劇集《因為初戀是第一次》，在影視方面的發展亦相當不錯。今次振永要跟兩位大前輩合作，又跟羅美蘭有吻戲的部分，都不得不說不緊張！

但原來在拍攝之前，朴星雄親自去到振永的家中一起喝紅酒、練習演技，更將振永要演出黑社會大佬角色的每一句對白錄音給他聽，他直言這對他有莫大的幫助。

振永雖然跟羅美蘭有吻戲，但同時都要被狠狠地掌摑。（《大佬上錯身》劇照）

拍完吻戲即被摑到頭暈

講回振永跟羅美蘭的對手戲時，他指出：「羅美蘭前輩對我非常親切友好，又十分細心地引導我，所以拍攝吻戲時沒有困難且很順利。吻戲大概拍了7次左右，與其說這是NG，我更認為是從中挑選最適合的畫面放進電影中。

除了吻戲甜蜜外，其實振永更要被羅美蘭掌摑，因為在振永向羅美蘭解釋其實自己正是她的初戀情人一幕，羅美蘭需要摑他一巴，原來他硬食了這一巴掌！「由於是非常重要的戲份，為求真實效果，不能虛假地掌摑。第一次拍攝被掌摑戲時，被掌摑後感到搖搖晃晃地坐在一旁，這場戲是原原本本的拍攝下來的。」

振永表示退伍後很希望跟香港粉絲見面。（《大佬上錯身》劇照）

退伍後必來港跟粉絲見面

最後講到《大佬上錯身》是振永入伍前的最後作品，他意志堅定表示了自己日後的意願：「這部電影真的很有趣，我會成為努力的演員，會付出一生來演出。沒有去想這是否最後一次，希望日後能挑戰不同類型的電影，以更好演技和大家見面，希望在退伍後來香港跟各位粉絲見面。」

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《大佬上錯身》預告