【杏林醫院】停業26年成探靈熱點　有命走出都遇車禍或接到鬼來電

位於台南中西區的的杏林醫院迄今廢棄逾26年，而自從該醫院在1993年停業後，靈異傳說不斷，故多年來吸引不少年輕人夜訪、探靈及打卡。早前，以杏林醫院靈異傳說為題材的同名電影《杏林醫院》終於公開首條前導預告。然而該預告卻一面倒負評，網民對預告大失所望，直言「看到了尷尬」，甚至恕罵「這預告真的有吸引人看的打算嗎？」。

有傳不少人喜歡闖入杏林醫院的太平間前留影。（《杏林醫院》劇照）

《杏林醫院》首預告讓人失望？

據了解，《杏林醫院》早在2017年拍攝完畢，並有準備上映的打算。然而不知何故，直到早前才公開首條前導預告。可是，終於等到預告出爐，卻讓影迷頓感失望。該預告長約一分鐘，並以「杏林醫院太平間半夜大火」及「杏林醫院醫療糾纏」兩單新聞展開。網民認為初時預告的氣氛仍處理得很好，直到演員出現後，處理手法變得極差。當時預告中，記者有一句對白「你有看到什麼嗎？」變成網民取笑對象，他們紛紛回答「看到尷尬。」

《杏林醫院》首條預告惹人失望，有網民指浪費了杏林醫院的恐怖傳聞。（《杏林醫院》劇照）

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杏林醫院屢傳出靈異事件 獲封為「全台最大鬼屋」

雖然杏林醫院首條預告讓人失望，但究竟為何杏林醫院的靈異傳說能使這麼多人著迷呢？趁這機會，認識這所被台灣網絡票選第一名的最恐怖的靈異地方。杏林醫院在1975年開業，但在1991年被查出偽造醫療紀錄、開立不實住院證明、詐領公務人員和勞工保險費用及財稅申報不實等問題，在1993年6月1日遭勒令停業。雖然醫院停業多年，但大樓迄今仍未拆卸，之後還屢次傳出醫院有靈異事件發生，讓杏林醫院被封為「全台最大鬼屋」。

杏林醫院被台灣人民封為「全台最大鬼屋」，曾有人在醫院太平門拍照後接到鬼來電。（《杏林醫院》劇照）

杏林醫院2016年傳出鬼來電事件

杏林醫院自1993年停業後，7層樓高的醫院瞬間成為無人管理狀態，內部除了凌亂不堪外，門口還堆積了冥鏹。據網上流傳，醫院4、5樓的病房不時有一位白髮老人跟長髮女子出現，而且還伴隨淒厲的哭聲，因此吸引不少人前來試膽。在2016年6月初，有台灣媒體報導指，有兩名年輕人趁半夜偷闖杏林醫院試膽，還在醫院太平門拍照，結果其中一人接到鬼來電，傳出「快來救救我」的痛苦聲音，最終嚇得報警求救。

杏林醫院因不實醫療記錄問題而遭勒令停業。（《杏林醫院》劇照）

三男在杏林醫院靈探後接連發生車禍

然而有人強闖杏林醫院後幸運獲救，但未必人人都這麼好運。據一名女網友在今年6月時分享，指她原本欲邀請男朋友闖杏林醫院，卻被後者勸阻。原來男友在今年1月時，跟兩名朋友率先試膽，但當三人離開醫院時，男友手上的護身符突然斷裂。最詭異是，三人事後陸續發生車禍，男友的兩名友人不幸離世，而男友則幸存下來。該名女網友續指出，其高中同學也曾到杏林醫院探險，沒想到出來後，人人都接連發生車禍，因此警告她不要入內。不少網民看完帖文後，紛紛留言表示︰「進去出來後真的衰三個月」，甚至有網民表示「進去後，騎車走的時候莫名地炒車」。

群眾闖入杏林醫院後，不時有恐怖事情發生。（《杏林醫院》劇照）

雖然恐怖傳聞不斷，但時任台南市議員洪玉鳳在2016年時曾稱：「杏林醫院曾經在台南是很有名的外科醫院，但很可惜現在沒有使，不是什麼鬼屋，那個不是真的。」至於至今仍未拆卸，皆因土地上有建築物容易保值，所以才會一直閒置。據了解，杏林醫院在今年1月成功找到買家，而醫院外也貼出施工通告，指將進行維修，相信杏林醫院的恐怖傳聞將會慢慢消失。