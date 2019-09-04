姬絲汀史釗活原本有份加入「復仇者聯盟」？　因為不妥協痛失機會

憑《吸血新世紀》系列電影走紅的美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）勇於做自己，多年前大膽公開自己的性向，與現任編劇女友Dylan Meyer交往，同樣大方在公開場合手牽手談情說愛。不過，她的如此作風，可能已間接影響到事業發展。

姬絲汀史釗活即使近年經常以中性打扮示人，但換上長裙後又馬上變成一個大美女。（VCG）

近日姬絲汀史釗活接受《Harper's Bazaar》專訪，透露電影界的大佬曾告訴她，如果她不再與女友公開手牽手，就能獲得更多荷李活大片的演出機會。但她非常有態度，只想做自己，表示不想與要求她為了事業犧牲私生活的人共事。姬絲汀史釗活說：「曾經有人認真的告訴我：『如果妳想幫自己的話，別再和女友在公開場合手牽手，妳就有可能演出Marvel電影』，我才不想跟這樣的人共事」，強調只想享受自己的人生。」

有影迷認為姬絲汀史釗活是「Marvel隊長」的最佳人選。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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姬絲汀史釗活接着說：「曾有一位老派的心理導師告訴我，妳想要保有事業、成就與產能，但這個世界有人不喜歡妳，他們不喜歡妳和女孩交往，不喜歡妳把自己認定為所謂的女同志，而非異性戀者。」如今相反地，人們找上她是被她未經定義的性向吸引，想要和她合作。

訪談中，姬絲汀史釗活也暢談過去與《吸血新世紀》同片男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）的戀情，兩人曾於2009至2013年交往，說道：「當我和羅拔交往時，我們沒有遵循的先例。為了控制某個層面，我們被剝奪了很多。但我們從來都不想去談，因為這是我們的事」。

姬絲汀史釗活於《吸血新世紀》被批零演技，卻成為她的代表作。（《吸血新世紀》劇照）

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隨着重啟版《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）即將於11月14日在香港上映，本片可說是姬絲汀史釗活睽違多年回歸主演的荷李活大片。她透露會接演是因為：「我很崇拜導演Elizabeth Banks，總是覺得她在為我背書，我覺得她不認為我是怪咖」。

除了《神探俏嬌娃》，姬絲汀史釗活未來新作有定檔明年上映的恐怖動作片《水底之城》（Underwater），以及女同志浪漫喜劇片《Happiest Season》。

姬絲汀史釗活（左）主演重啟版《神探俏嬌娃》。（《神探俏嬌娃》劇照）

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】