導演高志森呼籲限採訪由警方發記者證　記協：行到呢步會好危險

踏入9月開學日不少大、中學生紛紛響應罷課行動，近日香港各區仍有不同的示威活動。數月來，記者一直站在警察和示威者之間，報道事實真相，有時更會受到推撞、指罵和誤傷。 不過昨晚，導演高志森便在Facebook出貼文，呼籲萬人投書「強烈要求取消香港記者協會的權力」，直指記者報道偏頗，更籲效法歐美做法，記者證應由警方發出。

香港導演高志森呼籲萬人投書，要求取消香港記者協會權力。（高志森Facebook截圖）

昨晚（3日）香港導演高志森在個人Facebook上呼籲萬人投書「強烈要求取消香港記者協會的權力」，他寫下三大要點，包括「我們強烈要求取消香港記者協會的權力，取消現有之記者證，烈要求在香港的記者證需要由香港警務署發出，配合現時歐美的做法。」

據知，高志森其實擁有香港永久居民身份外，更擁有美國護照，不過於2011年自稱早在1998已經將美國護照撕爛。（高志森Facebook圖片）

他更寫下「從近月多次的新聞影片可以清楚見到，許多記者都在從旁不停襲擊警方，阻撓警方執法，甚至是假記者證，甚至保護非法示威者！我們見到十分痛心，警察已經很辛苦！香港記者協會已經毫無公信力，實在不必要存在！請立即取消香港記者協會的權力，取消現有之記者證！我們強烈要求在香港的記者證需要由香港警務署發出！」

高志森用心製作「電影海報」。（高志森Facebook圖片）

高志森更非常用心，貼上一張「電影海報」配合貼文，題目為《曱甴大戰》（Roach War），再寫上「Roach VS Police，曱甴登陸香港，人類同怪獸嘅第一戰，2019.8.31上映」等字眼，配圖更以大型曱甴戴上黃頭盔，警察背面右手準備提槍準備大戰模樣。直至截稿前，暫未聯絡到高志森先生作出回應。

香港記者協會就高志森發表的言論作出回應。（記協Facebook截圖）

及後《香港01》致電香港記者協會主席楊建興，他就此事作出回應：「首先記協並不是發記者證的法定機構，傳媒機構可自行發記者證予該公司的記者，記協今年只發出6至70張記者證，遠超過現正進行採訪的記者人數。對於高志森先生的提議，他的用意在於為了限制記者採訪自由才發記者證，這種情況只會在新聞自由度較低的地方才會發生，用來處理唔聽話的記者。真正由政府或警察發記者證的國家係：中國內地、北韓、敍利亞、蘇丹、土庫曼斯坦......詳情可以參考無國界記者網站，CLICK（點擊）入去全球最冇新聞自由國家名單，就可以搵到。我認為他這個提議是用來混淆視聽，這一步好危險，不應走到這一步，因為這已是損害了新聞自由。加上高志森所提出的問題其實有方法可處理，要是懷疑記者身分的話，可以致電記協或發證機構查詢，如證實虛假就已觸犯《刑事罪行條例》偽造或使用虛假文書，就如早前一單有人假稱自己是「澳門論壇日報」的職員，後來證實是假證，就已經能簡單處理該問題，所以不須走到這一步。」