梁家輝執導《深夜食堂》內地票房失利　網民贈慶︰為自己選擇負責

由梁家輝首次執導兼主演的電影《深夜食堂》改編自日本安倍夜郎的同名漫畫，電影於8月30日內地上映，梁家輝更請來香港、中國和台灣等明星為自己套戲增添光彩，當中包括鄭欣宜、鄧超、彭于晏、黑人陳建州等等，可惜《深夜食堂》的票房已說明一切，在內地上映5天票房只累積得2,000多萬，內地更有新聞以「首週票房不破億可謂是仆直了」作為標題！

梁家輝在《深夜食堂》首次執導兼主演。（電影海報）

內地影評︰一桌難吃的飯菜

據了解，《深夜食堂》首日在大陸安排了足足68,000場次，然而頭3天計及平均入場人數只得4至5位，完全引不起內地市民的興趣。內地多個媒體對《深夜食堂》的評論亦由大讚轉為彈劾模式，其中一篇以「《深夜食堂》根本不好“吃”，梁家輝導演處女作终究X街！」為題的影評，便指︰「每個流水賬的故事都是平鋪直敘，機械化講完，也講不出亮點，蜻蜓點水一般，更難以引發情感上的共鳴，即便配上雞湯台詞，也還是一桌難吃的飯菜。」直指《深夜食堂》根本不好「吃」！

梁家輝跟陳欣健出席撐警集會表態。（資料圖片）

梁家輝執導《深夜食堂》終獲批內地上畫 環時加持：展現中國味

有指電影拍畢多時，但一直苦未排到放映期，直至梁家輝於6月30日出席香港的撐警活動後，隨後便火速獲得8月30日這個映期，令人將兩件事聯繫上。雖然他未有上台發言，但身穿藍色上衣到場撐警的他同樣表示︰「警方值得支持。」從而令不少香港網民表示跟自己理念違背，表示以後會杯葛他演出的電影。

當得知電影在內地票房失利，大批連登討論區（lihkg）網民立即留言贈慶︰「除咗恭喜都唔知講咩好」、「以為自己出嚟講兩句就有班人幫你埋單」、「係咪又要返嚟香港啦？」、「係咪要改口支持香港示威民主自由了？」、「啲差佬唔幫幫手呀？」、「改名做撐警食堂、建國食堂咪多人睇」、「以前都算鍾意佢，香港電影代表人物之一」、「《寒戰》會係我最後一套欣賞梁家輝嘅戲」、「為自己的選擇負責啦！」大家似乎都向梁家輝不表支持。