【香港之路】《我們．異》呈現手牽手畫面　被壓迫者向世界的宣示

8月23日和理非示威活動將以「手牽手人鏈活動」的形式進行，標明不阻路、不佔路、不叫口號，在港島線、荃灣線、觀塘線多個港鐵站外手牽手築成人鏈，展示出香港人爭取五大訴求，而且呼籲國際關注香港的反送中運動。

香港823「手牽手人鏈活動」在多地同時舉行。（01直播）

1986及1989的手牽手運動

其實今次「手牽手人鏈活動」是效法1989年8月23日的波羅的海之路和平示威，當年大約有200萬人參加，組成了超過600公里的人鏈，穿過了波羅的海三國：愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。



而在3年前，同樣有一個「手牽手人鏈活動」，1986年手牽手護美國活動（Hands Across America）為了為貧窮人士和無家可歸者募款的慈善活動，而這一幕也被《我們·異》（Us）導演佐敦比爾（Jordan Peele）運用在戲中，不過他卻指這是一個非常失敗的活動，因為這項慈善活動最終只籌得約3,400萬美元，但就扣除行政費用後，只剩下約1,500萬美元用作濟貧，是一項極其不划算的活籌款活動。

《我們·異》中最後都有加入「手牽手」一幕告知世人這班地下複製人的存在。（《我們‧異》劇照）

地底人向全世界抗議

同樣的情節，在《我們·異》中也有呈現。故事講述一個關於真人複製實驗，地上地下都有兩批人，地面的是一般的你與我，而地下的就是我們的複製版，他們的生活環境極惡劣，缺乏物資、食物，每日過著不見天日的日子，而地面的人從不知道有他們的存在。

+ 3 + 2

不甘長年被剝削

一天，女主角在年幼時，被複製的自己捉走，從此二人的生活被對調。長年生活在地下的真身，忍不住這種生活，一直在籌備復仇計劃，由於她兒時看過手牽手護美行動的畫面，於是等一個機會，以此舉動返回地上生活。差不多30年後，女主角偶然下返回兒時的住所渡假，而該復仇計劃正式開始！地底人先將自己的真人殺掉，以取代其身份，而當目標都被殺光後，所有複製人便一湧而上，並手牽手築成人鏈，要告訴全世界，這個生活在地下多年不人道的複製人計劃，而這正正是效法1986年手牽手的護美國活動的畫面。事實上當日手牽手活動的舉行原因，是為第三世界籌款，對抗飢餓，但亦同樣有抵抗剝削的原意，這跟電影所表達的也有類近。