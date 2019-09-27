《金宵大廈》三級電影版？　《樓下的房客》怪房東佈下情慾血腥局

TVB劇集《金宵大廈》熱播中，大家再次重拾晚晚煲劇的樂趣。劇集每兩集為一個單元，看似獨立其實跟主線故事識識相關，慢慢揭開陳山聰、李施嬅的前世今生。 有網民指《金宵大廈》故事的佈局及橋段有點似2016年，改編自台灣作家九把刀小說的台灣電影《樓下的房客》，戲中講飾演房東的任達華遇上幾名奇奇怪怪的租客，有嗜血的女殺人狂、有愛偷窺的體育老師、深信自己有特異功能的宅男，不過最奇怪的其實是房東自己，因為佢會靜靜地安排一場埸情慾糾紛和血腥迷陣，破壞租客之間的關係。

陳山聰在金宵大廈當看更，接連遇上怪事。（《金宵大廈》劇照）

《樓下的房客》故事都是圍繞一幢出租公寓。（《樓下的房客》影片截圖）

任達華在電影中飾演繼承出租公寓的無業遊民，但他有股偷窺別人和激發對方陰暗面的嗜好，所以招租的告示都表明：不要身家清白的乖學生、不要收支穩定的上班族、不要勤儉樸實的小家庭，以滿足他偷窺之心。

故事開來，任達華已被捕，由他親述公寓內所遇的怪租客。（《樓下的房客》影片截圖）

任達華喜歡從CCTV偷窺住客一舉一動。（《樓下的房客》影片截圖）

怪租客逐個數

+ 7 + 6 + 5

6個房間，6個租客，有好色的體育老師老張（莊凱勛 飾）、沉迷特異功能的宅男大學生柏彥（侯彥西 飾）、失婚的王先生（游安順 飾）帶住純潔得像天使的女兒王小妹（何潔柔 飾）、嗜血殺人的神秘作家穎如（邵雨薇 飾）、一對同性戀人令狐（森竣 飾）和郭力（李康生 飾），還有愛利用自己身體，色誘上司的性感尤物陳小姐（李杏 飾），而房東就是要用盡方法，揭露各人鮮為人知的秘密和慾望。

戲中充滿裸露及血腥畫面，相當重口味。（《樓下的房客》影片截圖）

分屍後仲會煮俾大家食，毀屍滅跡。（《樓下的房客》影片截圖）

其實《金宵大廈》跟《樓下的房客》類近的地方不多，前者以靈異奇幻情節推進故事，後者則用上血腥與情慾加重力度，但令網民覺得相似，是基於故事同樣發生在一幢大廈內，各個房客都有一個鮮為人知的故事，而穿連所有人物就的，《金宵大廈》有當看更的陳山聰，而《樓下的房客》就是做房東的任達華。

爆血情慾場面密集攻擊