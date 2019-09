【金宵大廈】林老師金句出自聖經　「日光之下，並無新事」有深意

無綫劇集《金宵大廈》日前(25/9)講到金宵大廈中的怪事層出不窮,住客之一的「東東」(鄭耀軒飾)更被「鴉烏」捉走監禁在異空間,小惠(高海寧飾)更因為「曼德拉效應」而失去了對兒子「東東」的記憶。林老師(劉江飾)解釋了何為「腦幹死亡、停止任何社交、從世界消失」人類三種的死亡後,更為這故事增添幾分神秘感。

劇集開頭,東東朗誦的詩詞,其實就是今集的主旨。(《金宵大廈》截圖 / TVB)

在《鴉烏》(第8集)這個單元中,林老師又在說出,「已有的事,後必再有;已行的事,後必再行。日光之下,並無新事」這一句。這句對白看似玄機處處,暗藏深意,其實正正是出自聖經舊約《傳道書》的第一章第9節,該章亦是由古代以色列王國第三位國王「所羅門王」所撰寫。其實應該再睇前文後理,全句為「萬事令人厭煩(或 萬物滿有困乏),人不能說盡。眼看,看不飽;耳聽,聽不足。已有的事,後必再有;已行的事,後必再行。日光之下,並無新事。已過的世代,無人紀念;將來的世代,後來的人也不紀念。」

林老師的金句出自聖經舊約《傳道書》(《金宵大廈》截圖 / TVB)

大意解釋為:「許多事情,看上去好像是新的,但其實也是舊事重新翻新,只是人們太容易忘記,才會將舊事當成新事。有關過去寶貴的回憶,其實也會被漸漸忘記。」其實第11節的「已過的世代...後來的人也不紀念。」一句,也正好首尾呼應了東東在第8集開頭朗誦的由Joe massocco在2015年發表的「TIME 」詩詞:「Years fly...friends die... and you never know when you'll say your last goodbye.」(年月飛快流過,朋友也跟着逝去,你永遠也不知道何時是最後一面)無論是聖經又或是劇情,都寄語大家要珍惜眼前人。