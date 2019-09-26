【金宵大廈】林老師金句出自聖經　「日光之下，並無新事」有深意

無綫劇集《金宵大廈》日前（25/9）講到金宵大廈中的怪事層出不窮，住客之一的「東東」（鄭耀軒飾）更被「鴉烏」捉走監禁在異空間，小惠（高海寧飾）更因為「曼德拉效應」而失去了對兒子「東東」的記憶。林老師（劉江飾）解釋了何為「腦幹死亡、停止任何社交、從世界消失」人類三種的死亡後，更為這故事增添幾分神秘感。

劇集開頭，東東朗誦的詩詞，其實就是今集的主旨。（《金宵大廈》截圖 / TVB）

在《鴉烏》（第8集）這個單元中，林老師又在說出，「已有的事，後必再有；已行的事，後必再行。日光之下，並無新事」這一句。這句對白看似玄機處處，暗藏深意，其實正正是出自聖經舊約《傳道書》的第一章第9節，該章亦是由古代以色列王國第三位國王「所羅門王」所撰寫。其實應該再睇前文後理，全句為「萬事令人厭煩（或 萬物滿有困乏），人不能說盡。眼看，看不飽；耳聽，聽不足。已有的事，後必再有；已行的事，後必再行。日光之下，並無新事。已過的世代，無人紀念；將來的世代，後來的人也不紀念。」

林老師的金句出自聖經舊約《傳道書》（《金宵大廈》截圖 / TVB）

大意解釋為：「許多事情，看上去好像是新的，但其實也是舊事重新翻新，只是人們太容易忘記，才會將舊事當成新事。有關過去寶貴的回憶，其實也會被漸漸忘記。」其實第11節的「已過的世代...後來的人也不紀念。」一句，也正好首尾呼應了東東在第8集開頭朗誦的由Joe massocco在2015年發表的「TIME 」詩詞：「Years fly...friends die... and you never know when you'll say your last goodbye.」（年月飛快流過，朋友也跟着逝去，你永遠也不知道何時是最後一面）無論是聖經又或是劇情，都寄語大家要珍惜眼前人。