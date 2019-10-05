焦點追擊、戰雲密報、震撼真相…數6部由記者揭露政治陰謀的電影

傳媒一直扮演着「第四權」的監察者角色，並且很常在電影中看到媒體與政府兩者之間的抗衡與角力。以下介紹的電影都是不斷的在提醒觀眾與媒體，記者身為擁有第四權的角色，該做的事情是什麼？能做的事情又是什麼？每次看到這些電影我都很熱血，因為這是一場媒體挺身而出為了人民對真相追求的戰鬥！

1. 焦點追擊​ Spotlight（2015）

（《焦點追擊》官宣傳海報）

在美國波士頓樞機主教管區內，頻傳神父不當性侵孩童的醜聞事件。教會知情卻視而不見，甚至暗中保護這群被指控性侵的神父，將他們派往別的教區，放任他們繼續犯罪。反觀這些被侵犯的弱勢受害者，卻總是被社會大眾、媒體與相關法律機關忽視，只能帶着創傷保持沉默，甚至迫於壓力走上自殺一途。

2001年，任職於《波士頓環球報》的五位新聞工作者，組成「焦點小組」，與新任主編秉持新聞工作者追求真相的社會責任，對這個事件展追開調查，試圖揭發神職人員的性侵真相。不過他們卻從原本鎖定的13位神父當中，循線查到將近90位曾性侵過孩童的神父。而他們對性侵案的調查，也擴張到對天主教教會體制的對抗。就在他們追根究底的調查之下，結果竟震驚了全世界...

+ 2

2. 震撼真相 Shock and Awe（2017）

（《震撼真相》官方宣傳海報）

根據真實故事改編，講述九一一恐怖攻擊事件過後，時任美國總統喬治布殊（George Bush）宣布進軍伊拉克並剷除薩達姆政權，正當其他華盛頓首府記者同仇敵愾、忙於報導總統發言之時，獨立媒體記者Jonathan Landay和Warren Strobel則希望透過深入戰區敵營，更進一步揭發宣戰背後的動機與意義。

奮力挖掘不為人知真相的兩位熱血記者，聯合報社老闆John Walcott及資深戰地記者Joe Galloway，不畏政府當局壓力與涉險戰場的生死交關，進而揭發美國政府濫用權力，導致史上最耗時耗資的戰役真相，而歷任總統為鞏固政權打擊異己，運用無限上綱政府資源與情報管道的真相也呼之欲出，全民流血犧牲投入戰爭的背後，竟只倚賴着一連串的謊言與偽造情報。

然而經歷如此震撼風暴洗禮的記者們，也終將理解「挖掘真相」與「讀者迴響」不成正比的遙遠距離，特別是在鼓動戰爭與仇恨的主流聲量，已經淹沒任何異議與質疑的非常年代...

+ 2

3. 戰雲密報 The Post（2017）

（《戰雲密報》官方宣傳海報）

故事描述《華盛頓郵報》的Katharine Graham，也是美國第一位女性報紙發行人，以及報社編輯班Benjamin Bradlee攜手合作，他們必須使出全力和時間賽跑，趕在《紐約時報》之前揭露一件歷經四屆美國總統任期、長達三十餘年的龐大掩蓋事件。這兩個人必須消弭他們之間的差異，各自拿他們的事業、甚至人身自由冒險，讓長久以來埋藏在黑暗深處的真相重見光明。

+ 4 + 3 + 2

4. 揭密風暴 Whistle Blower（2014）

（《揭密風暴》官方宣傳海報）

故事敘述在幹細胞研究領域正要起飛時，曾被譽為韓國科學界第一把交椅的黃禹錫，發表數個驚人的成果，包括培養出病人專屬的幹細胞，承諾不良於行病童能夠再次行走的可能性，給予韓國社會無限的希望，彷彿給予整個民族的一劑強心針。

曾為黃禹錫手下幹細胞研究員的沈旻昊因無法違背良心，決定舉報研究結果造假的驚人事實；而尹敏哲則謹守記者的品格與原則，獨排眾議，堅持將真相呈現給觀眾。

在殘酷真相和國家利益之間，各方打壓勢力介入，他們將如何對抗排山倒海而來的封口密令？

+ 7 + 6 + 5

5. 因真相之名 Truth（2015）

（《以真相之名》官方宣傳海報）

故事描述身兼母親雙職的Mary Mapes（姬蒂白蘭芝 飾）是美國哥倫比亞廣播公司（CBS）當紅夜間新聞節目《60分鐘》的王牌製作人，與CBS當家資深主播Dan Rather（羅拔烈福 飾）兩人合作無間，2004年9月，Mary意外接獲線民密報一件關於總統的大醜聞，進而想盡各種辦法調查證據及證人只為挖出真相。

9月8日，Mary在《60分鐘》中製作了這則震驚全國的獨家頭條新聞，並由Dan親自播報。消息一出立即造成轟動。正值總統大選期間，如此爭議性的獨家新聞對選情影響深鉅，尋求連任的總統候選人想盡辦法抨擊新聞報導裡文件證據的真實性，一方面指控Mary及Dan欺詐、偽造、播報假新聞，整樁事件焦點隨着其他媒體起鬨之下漸漸被扭曲轉移，甚至連Mary的家人都被捲入其中，眼看局面一發不可收拾，被輿論打壓甚至遭到生命威脅的她，為了捍衛真相，不惜抗爭到底...

+ 9 + 8 + 7

6. 驚天大陰謀 All The President's Men（1976）

（《驚天大陰謀》官方宣傳海報）

一件看似尋常的竊案，卻如雪球般越滾越大，揭開了一樁牽涉到美國政府最高層級的陰謀。靠着內部線人「深喉」的密報，再加上另一名深懷罪惡感的簿記員的協助，兩名記者抽絲剝繭，揭開了後來人們熟知的水門案，導致了尼克遜總統必須辭職下台。

+ 4 + 3 + 2

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