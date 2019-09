狂舞派、不能說的秘密、等一個人咖啡…6部開學必睇校園青春片！

來到9月,除了大學可以遲一兩個星期開學之外,高中生應該都已經開學了。而來到一個新環境,當然一定得試試看加入一些學會豐富一下自己的生活,認識除了班上的同學,還能找到志同道合的朋友一起做自己喜歡的事。在猶豫你要加入哪個Soc之前,不妨先看過以下的電影,可能會對於你的選擇有幫助。

舞社代表:

(《狂舞派》官方宣傳海報)

狂舞派 The Way We Dance

大學怎麼可以不加入Dance soc?當你學會一身好舞技之時走到哪裡都有風。雖然會面對班上同學時不時就跟你要求現場跳一段這種不尊重的話,但鎂光燈的焦點,能在排舞當中型chok,獨自solo也能風度翩翩,絕對要加入熱舞社!

故事簡介: 少女阿花(顏卓靈 飾)平日雖然像個傻大姐,但是在街舞方面極有天份。愛跳舞的她加入了大學熱舞社BombA,和萬人迷隊長Dave(楊樂文 飾)一起挑戰稱霸舞壇的惡霸舞團Rooftoppers,卻被同隊的隊友Rebecca(范穎兒 飾)橫刀奪愛,還嘲笑阿花的舞技;於是阿花氣憤之餘,決定離團。 離團後,阿花因故認識了由蔡瀚億飾演的萬年太極社社長阿良,並受到極大的啟發,進而創造出融合太極和街舞的全新舞步;阿花於是決定再次進入BombA,要與宿敵Rooftoppers一較高下!沒想到,阿花的腳竟因為一場意外而嚴重受傷。就在阿花覺得自己的夢想破滅之際,Rooftoppers的隊長Stormy(Tommy "Guns" Ly 飾)竟出現在阿花面前,並揭曉Rooftoppers之所以成為舞壇天團的秘密原因...

校隊代表:

(《下半場》官方宣傳海報)

下半場 We Are Champions

有多少校園電影的主角都是以打籃球呈現型Chok的一面,沒錯就是你心中想像的這樣——不知不覺會打籃球已經跟靚仔這個字綁在一起了,重點是每天還可以看到可愛的啦啦隊經理,好社團能不參加嗎?

故事簡介: 故事講述一對兄弟因為母親早逝,父親為生活打拼只好將兩兄弟寄宿在叔叔家,他們熱愛籃球希望有朝一日能夠站上HBL球場。雖然相依為命,但是為了追逐夢想卻要做出不同的選擇,原本總是在球場上相互支持的最佳搭檔,最後卻成為彼此最強勁的對手...

(《KANO》官方宣傳海報)

KANO

棒球是台灣的國民運動,身為台灣人不會打棒球就有點說不過去。雖然台灣沒有甲子園,但熱愛棒球的風潮依舊不會輸給日本人,想要打一場經典的棒球賽,加入棒球社!

故事簡介: 在台灣紅葉棒球隊風靡全世界之前,1929年,台灣擁有一支「三族共和」嘉農棒球隊,新教練以「進軍甲子園」為目標,採取斯巴達式的嚴厲態度訓練球員。原本散漫的球隊在一年多的魔鬼訓練與屢屢落敗的刺激下,漸漸激發球員的求勝意志與前進甲子園的決心。 1931年,嘉農棒球隊一路過關斬將,打敗由日本人所組的常勝冠軍「台北商業隊」,成為首支在濁水溪以南並且贏得全島冠軍的野球隊外,更代表台灣去日本征戰甲子園。在五萬五千名觀眾面前,嘉農球員們奮而不懈的決心與永不放棄的精神感動了現場所有觀眾。

熱音社代表:

(《帶我去月球》官方宣傳海報)

帶我去月球 Take Me to the Moon

你討厭流汗換衣服沒關係,加入熱音社在室內彈結他練唱也是非常棒的事情。與三五好友組團在台上唱歌,絕對是最熱血的事情,就加入熱音社讓他們看看什麼叫音樂人!

故事簡介: 六個高中死黨因為喜歡張雨生的歌組成「月球幫」樂團。主唱李恩佩(宋芸樺 飾)任性掘強,是樂團的核心人物。吉他手汪正翔(劉以豪 飾)一直默默守候着恩佩,喜歡卻沒有勇氣告訴她。恩佩最大的夢想就是成為發光發亮的歌手,畢業前這個機會終於來到,日本最紅唱片經紀人「小室哲哉」來台徵選新秀!一顆閃耀的星蓄勢待發,沒有人知道她會不會成功...

鋼琴社代表:

(《不能說的秘密》官方宣傳海報)

不能說的秘密 Secret

什麼叫鋼琴王子?讓周杰倫告訴你會彈鋼琴有多迷人,來場鬥琴,迷倒多少少女。男孩想要型Chok不一定要跳舞唱歌,彈琴彈到對方心裡也是一招!

故事簡介: 電影劇情描述高中生葉湘倫(周杰倫 飾)出身單親家庭,並且在父親(黃秋生 飾)任教的學校就讀。而在父親的耳濡目染下,他熱愛音樂並且琴藝過人。 某日,班上來了一位同樣喜愛彈琴的新同學路小雨(桂綸鎂 飾),投緣的兩人形影不離,情感也日漸加溫。然而小雨總是相當神祕,還常彈奏一首未曾問世,但優美動聽的曲子。而每當小倫想多了解小雨一些,她常欲言又止,只都推說是秘密。但有一天,在一場誤會發生後,小雨再也沒來上過課,思念小雨又一頭霧水的小倫決心要找出這個不能說的秘密...

不入Soc,想打工賺外快代表:

(《等一個人咖啡》官方宣傳海報)

等一個人咖啡 Cafe.Waiting.Love

誰說大學一定要加入Soc?我就要打工賺錢開心過生活,那沒關係,看看《等一個人咖啡》裡的打工女孩是如何談上一場奇怪的戀愛!

故事簡介: 大學新鮮人思螢(宋芸樺 飾),來到「等一個人」咖啡店打工,結識了咖啡沖調技術高超,任何客人點的特調咖啡都能做得到的超型TB阿不思(賴雅妍 飾)、每天都看似無所事事的神祕美麗老闆娘(周慧敏 飾),和她的暗戀對象﹣喜歡坐在固定座位,看似身邊女友不斷的澤于(張立昂 飾)。 在大學裡擁有許多離奇傳說的學長阿拓(禾浩辰 飾)和一群好友到「等一個人」喝咖啡,卻碰上搶走他前女友的阿不思,很有正義感的思螢看不慣阿拓被好友們嘲笑而大罵對方,而和阿拓結為好友。開朗的阿拓熱血又真誠,為了完成去環遊世界的夢想到處打工,因此不斷延遲畢業成為校園中的傳奇老學長。也因為打工認識了看似黑道大哥但其實曾是電影導演的海產店老闆暴哥(李㼈 飾),以及擁有一身驚人廚藝的洗衣店老闆娘金刀嬸(藍心湄 飾)。 深深被思螢的正義感電到的阿拓,常常介紹他那些有趣的好朋友給思螢認識,思螢的生活也因為有阿拓而變得多彩多姿。思螢一直暗戀着澤于而只是把阿拓當成無話不談的好朋友,直到阿拓決定要離開台灣,出國去實現夢想時,思螢才明白——原來她所等的人不是澤于,而是阿拓。

其實,最終加入什麼學會都不是太重要,重點是要將自己的學生生涯過的豐富且精彩,越往上選擇越來越多,這些日子都將成為很甜美的回憶,別隨意地過完自己的學生生涯,因為在這個時段的你們,有着無限的可能。

【本文獲「Outer_MovieTheater」授權轉載。】