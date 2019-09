【哈利波特】外傳電影明年免費上映　法國型男演「佛地魔」成亮點

還記得去年初上映,由《哈利波特》(Harry Potter)迷製作,關於佛地魔起源的短片《Voldemort: Origins of the Heir》。近日再多一部非官方製作的《哈利波特》外傳電影《The House of Gaunt》出現。這作品由法國導演Joris Faucon Grimaud執導,並獲得華納兄弟支持的電影,終於鐵定由法國演員Maxence Danet-Fauvel飾演佛地魔,不少影迷見過其樣貌後,都大讚佛地魔靚仔晒。

《The House of Gaunt》在去年曾播出預告,由Maxence Danet-Fauvel(中)及Sabine Crossen(右)主演。(《The House of Gaunt》劇照)

《哈利波特》(Harry Potter)系列電影在2011年完結,雖然電影結束多年,但仍獲不少影迷喜愛。有見及此,《哈利波特》系列電影發行商華納兄弟順勢推出《哈利波特》前傳電影。可惜去年上映的《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)評價一般,未能延續《哈利波特》的強勢,甚至有影迷開始擔心《怪獸》系列電影餘下的三集作品。於是,出現非官方作品出現。

目前影迷只知道Maxence Danet-Fauvel飾演佛地魔,而Sabine Crossen飾演的角色仍然未公開。(《The House of Gaunt》劇照)

今次由法國導演Joris Faucon Grimaud集資開拍的電影《The House of Gaunt》,同樣以佛地魔的起源為主題。雖然該作品並非來自官方製作,但卻獲華納兄弟支持,而戲中飾演佛地魔的演員Maxence Danet-Fauvel還成為焦點,不少影迷大讚他是「最靚仔的佛地魔」。

《The House of Gaunt》由導演Joris Faucon Grimaud(中)執導。(IMDb 圖片)

《The House of Gaunt》改編自原著小說《哈利波特-混血王子的背叛》(Harry Potter and the Half-Blood Prince),電影講述佛地魔母親如何透過愛情魔法迷倒佛地魔的父親。電影預計會在2020年1月在YouTube免費觀看。

今年4月12日,Maxence Danet-Fauvel曾在Instagram透露他的新拍攝工作。(maxencefvl Instagram 擷圖)

