【哈利波特】外傳電影明年免費上映　法國型男演「佛地魔」成亮點

還記得去年初上映，由《哈利波特》（Harry Potter）迷製作，關於佛地魔起源的短片《Voldemort: Origins of the Heir》。近日再多一部非官方製作的《哈利波特》外傳電影《The House of Gaunt》出現。這作品由法國導演Joris Faucon Grimaud執導，並獲得華納兄弟支持的電影，終於鐵定由法國演員Maxence Danet-Fauvel飾演佛地魔，不少影迷見過其樣貌後，都大讚佛地魔靚仔晒。

《The House of Gaunt》在去年曾播出預告，由Maxence Danet-Fauvel（中）及Sabine Crossen（右）主演。（《The House of Gaunt》劇照）

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影在2011年完結，雖然電影結束多年，但仍獲不少影迷喜愛。有見及此，《哈利波特》系列電影發行商華納兄弟順勢推出《哈利波特》前傳電影。可惜去年上映的《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）評價一般，未能延續《哈利波特》的強勢，甚至有影迷開始擔心《怪獸》系列電影餘下的三集作品。於是，出現非官方作品出現。

目前影迷只知道Maxence Danet-Fauvel飾演佛地魔，而Sabine Crossen飾演的角色仍然未公開。（《The House of Gaunt》劇照）

今次由法國導演Joris Faucon Grimaud集資開拍的電影《The House of Gaunt》，同樣以佛地魔的起源為主題。雖然該作品並非來自官方製作，但卻獲華納兄弟支持，而戲中飾演佛地魔的演員Maxence Danet-Fauvel還成為焦點，不少影迷大讚他是「最靚仔的佛地魔」。

《The House of Gaunt》由導演Joris Faucon Grimaud（中）執導。（IMDb 圖片）

《The House of Gaunt》改編自原著小說《哈利波特－混血王子的背叛》（Harry Potter and the Half-Blood Prince），電影講述佛地魔母親如何透過愛情魔法迷倒佛地魔的父親。電影預計會在2020年1月在YouTube免費觀看。

今年4月12日，Maxence Danet-Fauvel曾在Instagram透露他的新拍攝工作。（maxencefvl Instagram 擷圖）

點圖即睇「最靚仔的佛地魔」Maxence Danet-Fauvel