【銀河守護隊3】外媒爆再有超級英雄犧牲　今次到邊個冇得留低？

《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）雖然最快要等到2022年先得看，但紛絲已從導演James Gunn口中得知不少新消息，如最後一次以「銀河守護隊」的名義出征，這是否代表即將有超級英雄戰死呢？ 當粉絲見識到鐵甲奇及黑寡婦可以犧牲，美國隊長會變老，相信到時或者有「銀河守護隊」的成員犧牲，從而總結他們的經歷。今日外媒突然傳出將被賜死的成員。

《銀河守護隊》將在第三集畫上句號。（《銀河守護隊》劇照）

據知情人士透露，《銀河守護隊》系列導演James Gunn正計劃把其中一位「銀河守護隊」成員送離Marvel電影宇宙。皆因導演曾在其社交媒體指他已完成《銀河守護隊3》劇本，並表示故事將充滿「洋蔥」。之後他又證實《銀河守護隊3》將會是元祖守護隊，包括星爵（Star Lord）、嘉魔娜（Gamora）、「毀滅者」達拉斯（Drax the Destroyer）、火箭浣熊（Rocket Raccoon）及樹人（Groot）的最後一次合作，相信到時會出現不少感人情節。

《銀河守護隊》系列導演James Gunn在去年6月時已經寫好第三集的劇本。（網上擷圖）

重溫《銀河守護隊》精彩時刻！

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該外國傳媒指出，今次被送離Marvel電影宇宙的「銀河守護隊」成員將會是Rocket。據該報導續指出，目前Rocket的命運有兩種說法，第一個說法是Rocket與High Evolutionary戰鬥中死去；第二個說法是Rocket安然無恙，帶著愛情離開「銀河守護隊」。據了解，帶Rocket離隊的是早前傳出由Lady Gaga聲演的Lylla。雖然目前尚未清楚Rocket會走哪條路，但肯定的是，《銀河守護隊3》將會是Rocket最後一站。

元祖守護隊五名成員，最後會是哪個人離開MCU呢？還是齊齊有得留下來呢？（《銀河守護隊》劇照）

該報導最後指出，這名知情人士曾透露Jonah Hill將會參與拍攝由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》、又在四月時率先披露Marvel正在開發《She-Hulk》及早在三月時已透露CW正開發《箭神》（Arrow）的衍生作品。這三則新聞最後都獲確認，莫非Rocket真的要離開Marvel影迷。