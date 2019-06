【銀河守護隊3】雷神星爵拍住上　傳基斯咸士禾夫加入即改戲名？

《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)結局裹,由基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)飾演的雷神(Thor)已經成為一個肚子圓滾滾的搞笑肥宅,而他借搭銀河守護隊(Guardians of the Galaxy)的便車準備一同前往宇宙,當時雷神開玩笑地說:這個團隊叫做「阿斯嘉守護隊」(Asgardians of the Galaxy),這名字致敬了Cullen Bunn以及Matteo Lolli創作的漫畫,當然粉絲已經把這句話往心裹去了,雷神是不是會加入《銀河守護隊3》的行列?星爵要多一個鬥嘴夥伴了?電影名稱是不是要改成《阿斯嘉守護隊》了?