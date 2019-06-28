【銀河守護隊3】雷神星爵拍住上　傳基斯咸士禾夫加入即改戲名？

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）結局裹，由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的雷神（Thor）已經成為一個肚子圓滾滾的搞笑肥宅，而他借搭銀河守護隊（Guardians of the Galaxy）的便車準備一同前往宇宙，當時雷神開玩笑地說：這個團隊叫做「阿斯嘉守護隊」（Asgardians of the Galaxy），這名字致敬了Cullen Bunn以及Matteo Lolli創作的漫畫，當然粉絲已經把這句話往心裹去了，雷神是不是會加入《銀河守護隊3》的行列？星爵要多一個鬥嘴夥伴了？電影名稱是不是要改成《阿斯嘉守護隊》了？

《銀河守護隊3》會改叫《阿斯嘉守護隊》嗎？（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

《銀河守護隊》導演James Gunn表示：別擔心！

近日《銀河守護隊》系列導演James Gunn在IG向粉絲們掛保證，要粉絲們「別擔心」，自己並不會因為這個發展而更改電影的名稱。

James Gunn要粉絲們不用擔心更改片名。（IG@jamesgunn）

雷神也想加入《銀河守護隊3》

《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black: International）的宣傳上，基斯咸士禾夫表示自己相當樂意與基斯柏特（Chris Pratt）、素兒蘇丹娜（Zoe Saldana）還有其他演員在《銀河守護隊3》合作，但他也同時說不確定這部電影甚麼時候會開拍。

基斯咸士禾夫樂意與基斯柏特、素兒蘇丹娜等演員在《銀河守護隊3》合作。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

基斯咸士禾夫表示：「我相當樂意再次演出雷神，我真的愛死這位角色了！特別是如果能演出一些比較特別的內容。我認為過去所拍攝的三部《雷神奇俠》電影風格上有着明顯差異，這讓我感覺自己好像在演不同的角色。而我也不確定他們甚麼時候才會開拍《銀河守護隊3》，但我很期待與這系列的演員再次聯手，『阿斯嘉守護隊』！這聽起來真不賴。你可能幫我想到下一個想要拍攝的電影了。謝啦！老兄。」

即睇「雷神」於《復仇者聯盟》系列精彩演出▼

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雖然黑寡婦（Black Widow）、鐵甲奇俠（Iron Man）以及美國隊長（Captain America）的故事都在《復仇者聯盟4：終局之戰》裹正式告一段落，但雷神似乎是復仇者聯盟唯一在《復仇者聯盟4：終局之戰》片尾獲得全新故事線的元祖成員，而他在電影裹將領導新阿斯嘉（New Asgard）的責任交到了泰莎湯普森（Tessa Thompson）飾演的女武神（Valkyrie）身上。這代表往後雷神的故事線，將與《銀河守護隊》成員密不可分了。

重溫《銀河守護隊》系列精彩場面▼

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