【銀河守護隊】嘉魔娜選角原來另有其人　一個原因拒絕演出

自2008年上映的《鐵甲奇俠》(Iron Man)起,Marvel電影世界(MCU)至今已是荷里活最舉足輕重的圈子,加入MCU的演員亦越來越多,能夠演上一個超級英雄,對演員來說就像成就解鎖。 不過亦有人對Marvel電影不感興趣,最近有位女星就自爆曾推掉一個MCU的重要角色,仲話從不為此而後悔。

素兒莎丹娜版本的嘉魔娜都相當成功。(電影劇照)

《媽媽咪呀!》(Mamma Mia!)系列女星雅曼達施菲(Amanda Seyfried)近日宣傳新片《The Art of Racing in the Rain》接受媒體訪問,自爆Marvel Studios曾邀請她出演《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)中「嘉魔娜」(Gamora)一角,但她拒絕了。

雅曼達施菲話唔想化綠色妝而拒絕嘉魔娜一角。(Getty Images)

「我拒絕咗一次之後就冇再搵過我,都幾大件事,但我冇後悔,因為我唔想每年有6個月時間都要變成綠色。佢哋透過超級英雄演繹出美麗嘅故事,而我個女宜家都沉迷超級英雄,所以某程度上我希望自己有接受呢個角色,但另一方面我又覺得,我有自己想過嘅生活,亦唔覺得呢個角色會令我快樂」,雅曼達施菲如是說。

嘉魔娜上妝過程

的確,要變成嘉魔娜確實不容易,由第一集《銀河守護隊》開始,四度扮演這個角色的素兒莎丹娜(Zoe Saldana),每次開工都要花上5小時化妝,需要很強的耐力才能克服。此外,雅曼達施菲亦提到參演「真實」的電影令她更滿足:「跟真人演戲、做真人所做的事、討論真實生活,令我有滿足感得多。」