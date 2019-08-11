【銀河守護隊】嘉魔娜選角原來另有其人　一個原因拒絕演出

自2008年上映的《鐵甲奇俠》（Iron Man）起，Marvel電影世界（MCU）至今已是荷里活最舉足輕重的圈子，加入MCU的演員亦越來越多，能夠演上一個超級英雄，對演員來說就像成就解鎖。 不過亦有人對Marvel電影不感興趣，最近有位女星就自爆曾推掉一個MCU的重要角色，仲話從不為此而後悔。

素兒莎丹娜版本的嘉魔娜都相當成功。（電影劇照）

《媽媽咪呀！》（Mamma Mia!）系列女星雅曼達施菲（Amanda Seyfried）近日宣傳新片《The Art of Racing in the Rain》接受媒體訪問，自爆Marvel Studios曾邀請她出演《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）中「嘉魔娜」（Gamora）一角，但她拒絕了。

雅曼達施菲話唔想化綠色妝而拒絕嘉魔娜一角。（Getty Images）

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「我拒絕咗一次之後就冇再搵過我，都幾大件事，但我冇後悔，因為我唔想每年有6個月時間都要變成綠色。佢哋透過超級英雄演繹出美麗嘅故事，而我個女宜家都沉迷超級英雄，所以某程度上我希望自己有接受呢個角色，但另一方面我又覺得，我有自己想過嘅生活，亦唔覺得呢個角色會令我快樂」，雅曼達施菲如是說。

嘉魔娜上妝過程

的確，要變成嘉魔娜確實不容易，由第一集《銀河守護隊》開始，四度扮演這個角色的素兒莎丹娜（Zoe Saldana），每次開工都要花上5小時化妝，需要很強的耐力才能克服。此外，雅曼達施菲亦提到參演「真實」的電影令她更滿足：「跟真人演戲、做真人所做的事、討論真實生活，令我有滿足感得多。」