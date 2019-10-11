【Joker小丑影評】受盡精神病無差別襲擊　再度經歷《一念無明》

當日聽到DC要重啟小丑這個角色的電影，你不期然會有一堆疑問，事關上一代小丑希夫烈格（Heath Ledger）用生命去演飾這個角色，為它定了一個接近不可攀爬的高度，而他的逝世就似為角色進行了封印儀式，要解封？除了有三頭六臂也要有無比自信。

華堅馮力士在一定難度下，仍能演繹出小丑的另一面。（《Joker小丑》劇照）

再浮誇濫情的讚美，它都一一兌現

初得知電影由《醉爆伴郎團》（Hangover）導演杜德菲力斯（Todd Phillips）執導，無疑會得啖笑，即是彭浩翔同你講要拍《淪落人》一樣。然後華堅馮力士（Joaquin Phoenix）正式宣布演出，有這種黃秋生級數的神演員加持，似乎是叫你先將笑聲收細，改持觀望態度。然後，造型見街、先導預告見街、首預告見街，逐步逐步將你的恥笑一一滅聲，換來是懷著萬分期待之心等上畫。

《Joker小丑》厲害之處是在外國放映一輪優先場後，獲得大量好評，然後觀眾在極高期望下進場，散場時仍獲得最大滿足感，縱使是坊間最浮誇最濫情的讚美，都能完整兌現。電影不再是部漫畫英雄作品，而是傳奇片，更甚是他沒有在販賣暗黑矯情，而是從被遺棄的人物中喚醒社會的醜陋，其實更像《一念無明》。

亞瑟有努力裝成正常人，投入這個瘋狂的社會，可惜未有人接受。（《Joker小丑》劇照）

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（注意︰以下內容含劇透）

令人泛起對《一念無明》的記憶，源於二人都是精神病患者，但這只是藥引，能引爆他的火種原來大同小異。先從社會對待精神病人的態度看，葛咸城市民對化身成小丑前的亞瑟，向來都不友善，無緣無故襲擊他、同事無情的出賣、病發時對他盡情奚落的乘客，就連逗小朋友歡喜都是罪時，難免自覺生於當下已是一種錯。

覆診只是向社會交代我有盡力的記錄



《一念無明》的黃世東（余文樂 飾）其實也受著同等對待，即使由醫生診斷已痊癒，但當出席好友婚宴時就被指指點點、病發時被街坊拍下醜態公開、鄰居得知他有病揚言要趕走他，加上前度女友看似釋懷其實耿耿於懷的行徑，一切都令他病情加深，極度無助。兩位有嘗試糾正嗎？有，就在病情惡化前，二人都有定期去覆診，問題是工式化的診症過程，令兩位得不到真正的治療，亞瑟就直接反問社會福利官問一句︰「You don't listen, do you?」對方從沒用心聆聽自己的狀況，只是敷衍應對便趕他走，然後月復月地進行表面治療，實際是零治癒。

黃世東亦一樣，去到精神科醫生覆診時，醫生毫無感情地問上三條問題，未待回覆便落下一條，去到最後一條問題︰「有冇諗過自殺，有就要入院！」這刻世東頓然有反應︰「冇！」一個但求少做少錯，另一個極力逃避這個只有被困沒有療效的世界，覆診就成為一個向社會交代我有盡過力的記錄。

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躁鬱爆發動弒母念頭



不過二人受到最大的擠壓，其實是來自病母。《一念無明》的世東在未發現有躁鬱症時，為要照顧有精神病的母親（金燕玲 飾），辭掉工作全力照料，奈何母親心裡就只記掛住大仔，冇一分鐘領過情，終日只叫他做「X街仔」，最後壓力令他失控，躁鬱爆發，動了弒母念頭，這一念令他人生從此無明。

《Joker小丑》的亞瑟還好，起初跟母親相親相愛，直至得知母親原來有妄想症，不單騙他是城中富豪的私生子，更發現自己並非親生只是領養，一息間連唯一支撐自己的親情關係都斷然沒了，再沒理由要自己偽裝下去，正如亞瑟對住那位社署福利官講︰「最令精神病患者煎熬的，是要在大家面前扮成正常人來生活。」於是以一個枕頭了結母親，正式入魔。

兩部電影風格不同但主題相近，都是在說精神病可以磨滅人性，黃世東還可得救是因為身邊仲有個爸爸（曾志偉 飾），就算起初都對兒子步步為營，但最後還肯扶起他，陪住他。還有住在隔鄰那位小朋友，他沒做過任何改善病情的事，但有人肯接觸自己，跟自己發發牢騷呻呻氣都是一份存在感，至少沒有視他為病人有所避忌，坦承相處。至於亞瑟，連女朋友都只是一場幻想，他只有在群眾對小丑的吹捧才感到自我的存在和價值，亦是煉成小丑的關鍵。