【雙子任務】真係咁易撞樣？　攝影師花12年尋找地球上另一個你　

電影《雙子任務：疊影危機》，故事講到韋史密夫（Will Smith）飾演的特工亨利，打算退出江湖，但被神秘的年輕特工追殺，而隨即發現追殺自己的竟是跟自己一模一樣嘅年輕版小克。 電影涉及DNA及基因改造技術，但你有冇諗過世界上，可能有一個同你冇血緣關係，DNA完全唔同，但外貌跟你近乎一樣的人在地球另一端生活緊？

以為是兩父子，其實是複製人。以為韋史密夫搵個仔演，原來係CG特技。（《雙子任務︰疊影危機》劇照）

戲中韋史密夫初發現這個年輕版的自己時，都感到難以置信，更被同僚質問有否到處留情而不自知，經多番調查下，證實原來是特工組織私下進行的複製人計劃，希望將最優質的特工延續下去。不單是樣貌相似，就連動作、思維、性格、習慣都一樣，而在對付這個「自己」時，就更添難度。

攝影師在網上呼籲，找來近乎30對朋友，於影樓相認。（francoisbrunelle.com圖片）

「I’M NOT A LOOK-ALIKE!」攝影企劃

劇情講到要靠生物科技才做到撞樣效果，現實中就曾經有位加拿大攝影師FrançoisBrunelle，從1968年開始從事攝影工作。向來從事人像攝影的他，直至某日，在整理照片時發現有兩個人完全無血緣關係，但長相竟然極相似，於是引發他開始一個名為「I’M NOT A LOOK-ALIKE!」的計劃，在12年時間尋來數十對冇血緣關係，甚至生活在不同地方，但長相竟極似的人，完成這個有趣計劃。