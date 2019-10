【Tenet】路蘭2020年新作前導預告　神秘劇情讓粉絲超期待

由基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導的神秘新作《TENET》,電影前導預告曾在8月時於北美多間戲院限定播放。沒想到兩個月後,影迷終於有幸見到當時只限在戲院播放的前導預告。唯這條前導預告看似是俄羅斯版本。

首條前導預告大部份都是John David Washington。(《TENET》前導預告擷圖)

首條前導預告長約一分鐘,全片只見到John David Washington。首先見到他帶上氧氣罩,而在右上角可以見到出面的世界似處於戰爭狀態,烽煙四起。之後鏡頭一轉,看到穿著西裝的John David Washington站在一塊留有子彈痕跡的玻璃前,之後出現兩句字句「是時候迎來新的領導者」(Time has come for a new protagonist)及「是時候迎來新的使命」(Time has come for a new kind of mission)。然而,目前仍未知道這兩句字句的含意。

《TENET》將由John David Washington、Elizabeth Debicki及羅拔柏迪臣主演,但暫時只看到John David Washington的演出。(網上圖片)

這條前導預告後半部份出現神秘一刻,John David Washington的動作全部倒帶播放。之後大批全副武裝的警察出現,並見到John David Washington連環出拳,但未知道他襲擊的是誰。最後回到John David Washington帶上氧氣罩一幕。《TENET》前導預告充滿神秘感,讓人落入時間迴圈,所以當少已有不少人懷疑電影將會大玩時空交錯,但一切仍有待證實。