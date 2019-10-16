【鯊海47米】4大新星史泰龍女兒未算最強　有人為演戲放棄奧運夢

英國導演Johannes Roberts在2017年帶來求生恐怖電影《鯊海47米》（47 Meters Down），電影雖然口碑兩極化，但卻在票房上取得成功。今年導演食髓知味，推出全新作品《鯊海47米：狂鯊出籠》（47 Meters Down: Uncaged），還找來四位新星參演，當中有兩位還是星二代。趁這機會，認識這四位明日之星。

《鯊海47米：狂鯊出籠》找來Sophie Nélisse、Corinne Foxx、Sistine Stallone及Brianne Tju等四位年輕演員擔正演出。（《鯊海47米：狂鯊出籠》劇照）

今次《鯊海47米：狂鯊出籠》找來四位明日之星擔正演出，她們分別是19歲的Sophie Nélisse、奧斯卡影帝兼著名音樂人占美霍士Jamie Foxx女兒Corinne Foxx、著名武打巨星史泰龍（Sylvester Stallone）二女Sistine Stallone及21歲的Brianne Tju。Sophie Nélisse雖然是年紀最少的一位，但她卻是資歷最高的一位。在2011年，當時只有11歲的她，憑《Monsieur Lazhar》奪得加拿大電影節最佳女配角獎，非常厲害。

Sophie Nélisse原本有機會代表加拿大參加2016年里約奧運，最後她卻選擇了成為演員。（《鯊海47米：狂鯊出籠》）劇照

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4歲開始練體操

除此之外，原來Sophie Nélisse當時還有另一個身份，就是體操運動員。她從少就研習體操，而且還劍指2016年里約奧運，希望代表加拿大征戰奧運。當時她接受了嚴格的訓練，並曾放棄不少試鏡機會，所以她對能參加2016年里約奧運是充滿信心。可是，在2013年，她毅然放棄多年的夢想，而選擇了演藝之路。當時她稱：「從我四歲開始，我的夢想就是參加奧運。我每星期訓練約35個小時。所以當父母叫我去試鏡，我不確定我是否想參加。」

2013年上映的《偷書賊》，是Sophie Nélisse的轉捩點。（《偷書賊》劇照）

Sophie Nélisse續指出，她去試鏡只是當作玩樂。沒想到，她卻成為《偷書賊》（The Book Thief）的主角之一。最終她決定放棄奧運夢想，而成為演員。她當時解釋指：「我非常喜歡這劇本及我的角色，讓我下定決心選擇拍戲。」當時13歲的她，在戲中飾演11歲到17歲的Liesel，並獲得好評。最終她還憑Liesel一角，奪得衛星獎最佳突破演出獎。

兩位星二代，分別是占美霍士Jamie Foxx女兒Corinne Foxx（後）及史泰龍二女Sistine Stallone（前）。（《鯊海47米：狂鯊出籠》劇照）

其餘3位都係矚目新人

至於另外的三位年輕演員Corinne Foxx、Sistine Stallone及Brianne Tju，《鯊海47米：狂鯊出籠》是她們首次擔正成為電影主角。現年25歲的Corinne Foxx及21歲的Sistine Stallone，兩位星二代雖然有父蔭，但她們沒想過走這捷徑。前者雖然在6歲開始就客串其爸爸Jamie Foxx的節目《The Jamie Foxx Show》，但她卻沒想過成為演員。她反而花時間關注人類精神健康問題，協助National Alliance on Mental Illness組織，並與聯合國基金會提倡「Girl Up!」活動，為性別平等出一分力。四名年輕演員絕對前途無可限量。

《鯊海47米：狂鯊出籠》是Corinne Foxx首次成為主角的電影。（《鯊海47米：狂鯊出籠》劇照）