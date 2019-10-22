【哈利波特】隱形斗篷有望面世　研究團隊稱技術可覆蓋整棟建築物

相信大家在觀看《哈利波特》（Harry Potter）系列電影時，都有幻想過自己可以變成哈利波特一樣，除了擁有魔杖及飛天掃帚外，最重要是可以身穿隱形斗篷，自由自在地在世上遊走。沒想到，加拿大Hyperstealth Biotechnology公司成功研製出量子隱形（Quantum Stealth）材料，並已申請產品專利權。最重要的是，該產品不需依靠電動，只透過折射目標周圍的光線，就可以讓目標頓時消失在人前。

《哈利波特》首集上映後，不少人幻想自己有天一人能變成哈利波特或妙麗。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

據英國《The Telegraph》報道，加拿大Hyperstealth Biotechnology團隊成功研製出一種名為量子隱形的材料，並申請產品專利，這研究讓《哈利波特》隱形斗篷面世的機會大大提高。

魔杖是成為魔法師的入門道具。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

該報道續指出，量子隱形最大的賣點是「便宜及薄如紙」，而隱形原理是透過圍繞目標，從而把目標周圍的光線改變，最後使目標消失。從Hyperstealth Biotechnology團隊發布的短片可以見到，總裁Guy Cramer親身上陣示範。據公司發言人表示，在適當的距離及視角角度下，量子隱形可以隱藏軍隊的戰車、戰機、軍艦、軍隊，甚至是整棟建築物。他們還宣稱，量子隱形能避開紫外線、夜視鏡及雷達的偵測。

哈利波特父親曾經擁有的隱形斗篷，最後由鄧不利多以匿名包裹的方式交還給哈利波特。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

其實Hyperstealth Biotechnology公司在2010年開始研究量子隱形材料，其原理是透過雙凸透鏡的特點，從而折射目標周圍的光線，使肉眼在特定距離內難以發現該目標。所以在其中一條短片可以見到，拿著盾牌的Guy Cramer，雖然裝有量子隱形材料，但當時仍見到其身影，直到他手臂伸直時，他就頓時消失了。相信隱形斗篷在不久將來便會面世。

隱形斗篷在《哈利波特：神秘的魔法石》時已經出現。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）