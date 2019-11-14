【美國隊長】劇組爆基斯伊雲斯非首選　原本想由呢位超級英雄飾演

迪士尼網上平台Disney+在本周二啟用，多部由迪士尼發行的重磅電影重新上線，當中包括Marvel電影宇宙的作品。 影迷除了可以重新欣賞電影外，還可以了解電影的拍攝花絮。從其中一條幕後花絮片得知，原來美國隊長的人選本身另有其人，而這位演員最終都成為了基斯伊雲斯（Chris Evans）的盟友。

基斯伊雲斯飾演的美國隊長，差點就變成由基斯柏特飾演。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

Marvel電影宇宙的作品最近在Disney+重新上線，除了電影外，還加入了刪減片段、幕後花絮及幕後人員的訪問等元素。在其中一條幕後花絮片中，擔任演員導演的Sarah Finn談到她在MCU的工作，她還透露曾經擁護另一位Chris的演員成為美國隊長，莫非是飾演雷神的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）？

如今很難想像美國隊長不是由基斯伊雲斯飾演。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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原定想找基斯柏特演美國隊長

她提到原本飾演美國隊長的人選，本來是在《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列中飾演星爵的基斯柏特（Chris Pratt）。當時即使她覺得基斯柏特並非最合適的人選，但仍然擁護他成為美國隊長：「他試鏡時很有趣。雖然他不太合適，但是他非常受人歡迎。他是非常有愛心。」

由《鐵甲奇俠》開始，Sarah Finn已經為Marvel Studios工作。（網上圖片）

基斯柏特不願飾演星爵

時間一天一天過去，Sarah Finn突然恍然大悟，認為有其他角色更適合基斯柏特。於是再找他試鏡，而今次的角色就是星爵。可是，神女有心，襄王無夢。Sarah Finn指出：「他就是不想演這角色，當時還拒絕加試鏡。」幸好，經過多番遊說，Sarah Finn都成功遊說基斯柏特試鏡，但導演James Gunn卻不領情。「我終於說服基斯柏特參加試鏡，但James Gunn說他不想見他。這確實是一項挑戰。」Sarah Finn指出。

Sarah Finn突然恍然大悟，覺得基斯柏特非常合適演星爵。最終基斯柏特都不負眾望。（《銀河守護隊》劇照）

最終，Sarah Finn也成功勸服了《銀河守護隊》系列導演James Gunn。她表示：「導演James Gunn非常大方，或者是我無視了他，因我堅持基斯柏特就是最合適的人選。」兩人見面只有十秒，導演James Gunn就立刻跟Sarah Finn說：「就是他！」而事實證明，基斯柏特飾演星爵是非常合適。