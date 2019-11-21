電影版《CATS》新預告再瘋傳　網民狠批睇完一定發惡夢！

由金像大導湯賀柏( Tom Hooper）執導，天后Taylor Swift等人主演的電影版《CATS》4個月前釋出第一回預告，當時已經嚇窒一班網民，覺得毛茸茸、人貓於一體的外型太難接受。 隔了這麼欠，近日電影再公開新預告又被瘋傳，網民話一班真人貓仍然令人很恐懼，仲話唔少造型仲恐怖過之前。

由金像大導湯賀柏( Tom Hooper)執導，天后Taylor Swift等人主演的電影版《CATS》將於12月上映。（《CATS》電影海報）

貓為什麼有人的嘴唇？

80年代「音樂劇之神」安德魯萊特韋伯（Andrew Lloyd Webber）的音樂劇非常經典，加上題材是關於貓貓，相信不少粉絲以及貓奴都會對這部電影很感興趣。

由Taylor Swift、珍妮花赫遜（ Jennifer Hudson）、艾迪斯艾巴（Idris Elba）、茱迪丹茲（Judi Dench）、伊恩麥基倫（Ian McKellen）、芭蕾舞蹈員Francesca Hayward、名主持James Corden、莉寶韋遜（Rebel Wilson）等人演出的《CATS》，之前釋出預告後讓影迷有了很多問題，好奇為什麼有些貓有衣服，而有些貓沒有衣服？貓為什麼有人的嘴唇？

電影公開最新預告，又再次被瘋傳，網民大嘆睇完會發惡夢。（《CATS》預告影片截圖）

網民：睇完會發惡夢

不過，相隔4個月後再次釋出新預告，似乎還沒有為大家解答以上問題，更為影迷帶來更多困擾。事關在預告中可見這些貓的人形形象很古怪，有網民甚至表示看過預告後已經會發惡夢。

電影靠CGI令一眾演員真貓化，外形卻讓人看得很不習慣，雖然從預告中可見貓貓們載歌載舞，背後的佈景以及細節都做得幾吸引，但有很多網民就指貓主角全部出晒事，第二波預告亦不似有改善。

+ 12 + 11 + 10

例如，Taylor Swift似乎脫下了所有衣服，但配上逼真的皮毛和尾巴，卻沒有美感也不性感。有網民表示最可怕的是電影讓女性貓貓有了胸部，看到她在鏡頭前跳舞時，特地覓動她的胸部時尤其不安。

James Corden演出的肥貓就有西裝可穿，艾迪斯艾巴一身深色的皮毛，身形極修長，又戴頂同色牛仔帽，造型也嚇窒了不少粉絲。據知，劇組剛斥資3500萬美元重新設計了主角，希望使貓貓更具吸引力，但睇網民反應就似乎沒甚麼。電影將於12月上映。