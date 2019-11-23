【復仇者】無限之戰原來嗌得出變形俠醫　破甲一幕終於有得睇

自迪士尼網上平台（Disney+）公開後，有關Marvel Studios鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的話題再次不停浮上水面，當中包括黑寡婦（Black Widow）的另一種死法，還有Tony Stark跟長大的Morgan Stark的對話影片，近日Marvel更公開了未曾使用的高清概念圖！

嬰兒時期的「魁隆」（Thanos）已經有點可怕。（MCU Direct Twitter圖片）

早前有影迷在網上公開一條影片，內含大部份從未曝光的電影概念圖，當中有嬰兒時期的「魁隆」（Thanos），不過全身紫色的他就有點可怕，加上他細細個就已經開始將寶石玩弄於手中，長大亦不負梟雄之名。

另外，更有「奇異博士」（Dr Strange）着上「鐵甲奇俠」（Iron Man）戰衣的概念圖，又可以照樣使用魔法，要是在戲中能夠看到這幕的話，震驚程度相等於「美國隊長」（Captain America）拎起雷神之鎚！

在《復仇者聯盟3》中，Bruce Banner叫不出「變形俠醫」，兩者內心一直在對抗。（MCU Direct Twitter圖片）

除了《復仇者聯盟4》外，今日更爆出一張「變形俠醫」（Hulk）在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中未公開的概念圖，當時Bruce Banner叫不出「變形俠醫」，雖然成為了戲中的一大笑點，而在該戰中他的參與度近乎零。

不過在今日公開的概念圖中，其實Bruce Banner有順利嗌出「變形俠醫」，而他更會破甲而出參與大戰，單看畫面真係好型！而另一張相信是Bruce Banner跟「變形俠醫」的內心對抗場面。

【復仇者聯盟4】全新概念圖曝光 鐵甲奇俠、奇異博士可互換武器

「Marvel隊長」戴上頭盔的短髮造型圖。（MCU Direct Twitter圖片）

另外，更有從未曝光的「Marvel隊長」戴上頭盔的短髮造型、「小辣椒」（Pepper Pott）着上「救援戰衣」的概念圖，還有其他早前曝光的高清靚圖！

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