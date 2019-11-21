【The King國王亨利五世】主角對決叛軍將領　看對甲劍技的重現

《The King》（中譯《蘭開斯特之王》，港譯《亨利五世：新王之路》）是一部2019年上映，由澳洲和美國合拍的歷史劇情電影，最近登陸Netflix。

故事改編自英國十六世紀大文豪莎士比亞的歷史戲劇《亨利史詩》（Henriad）當中的後兩部《亨利四世》、《亨利五世》。講述十五世紀英王亨利五世如何由任性的王子蛻變成威武的國王，在動蕩的「英法百年戰爭」期間，面對城牆內外的敵人，為保衛英格蘭而戰的故事。



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片中包含了不少中世紀戰鬥場面，身披盔甲的貴族騎士在戰場上對陣，當中更包括了「英法百年戰爭」中最著名的「以少勝多」戰役——1415年的阿金庫爾戰役（Battle of Agincourt），因此電影備受一眾中世紀愛好者關注。可惜，不少歷史愛好者指出戲中出現的盔甲、兵器跟史實相差甚遠。

關於電影跟史實之間的差異，本文不作詳述。有興趣的讀者可以參看以下影片：

本文分析電影中其中一場騎士對決場面，說明盔甲騎士對打時的技術。

想了解板甲，可參看：

【中世紀騎士】淺談15世紀歐洲板甲的性能和弱點

▍戲中亨利五世與叛軍首領對決的背景

威爾士親王亨利（亨利五世）是英格蘭國王亨利四世的大兒子，但兩人關係並不親密。 亨利對父親的戰爭政策以及他的繼承權不感興趣，於是他一整天都在與他的同伴約翰爵士一起「胡混」，過著風花雪月的日子。一天，國王傳召亨利，並通知他的弟弟Thomas 將取代亨利繼承王位。Thomas 其後被送到熱刺去平定當地的貴族叛亂，亨利加入到軍隊當中。叛軍首領Henry Percy 對亨利發起挑戰，以單挑勝負決定戰果。

▍對決內容分析

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/34688op）

事先聲明，可能基於編劇效果，為了突出年輕亨利的青澀形象，所以亨利在片段中所用的劍術相當粗糙稚嫩（但就連叛軍首領都打得一般則有點⋯⋯），有別於中世紀貴族騎士作為「軍人」的應有戰鬥水平。

【點擊圖片，內有文字描述打鬥細節】

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▍片段一：

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/34688op）

在首輪交鋒中，二人都採取一般長劍打鬥架式，以刺擊配以斬擊的方式打鬥，最後演變成纏鬥。但大家要知道，二人大部分部位都被鏈甲及板甲保護，一般長劍砍擊其實很難造成實際傷害。當然還是會有一定力度傳到對方身上，擊中頭部甚至可能會令對方腦震蕩，但機率頗低。為了提升打擊威力以對付盔甲，中世紀開發出威力更加強大的雙手兵器，如大劍／巨劍等；或直接以鈍擊兵器為主，如長柄大斧、瑞士戟、釘頭錘等。

了解其他破甲兵器：

【偽MHW】巨劍／Greatsword／Claymore：現實歷史中的西方大劍

【瑞士戟與長柄大斧】歐洲中世紀的破甲兵器

【鞭鐧】電影狄仁傑手中兵器 真身是古代中國的破甲兵器

假如手上只得長劍的話，一般會以刺擊弱點為主。

為了保有合理的活動能力，板甲設計上無可避免地在板甲間留有一定空間，而這些空隙底下只有鎖子甲防護，所以便成為板甲的主要弱點。瞄準眼部縫隙、腋下、手肘內側、胯下、腕甲邊緣、膝蓋及大腿後方等部位刺擊，便能有效傷害對手。

但片中亨利及Percy 的刺擊都從較遠距離發動，一來對方容易作出反應，二來很難準確地刺向對方弱點。單純地刺向對方的頭部或軀幹的話，只會被對方板甲擋住。從遠距離要刺中移動中的頭盔眼部縫隙，成功率實在微乎其微。

因此，現實中的騎士會使用「半劍」技術。「半劍」是因應14世紀起鎧甲的發展而衍生的劍技，是一種右手握持劍柄、左手握持劍刃的戰鬥方法，握持劍刃不但可以降低劍刃的彈性，有助擋下敵人攻擊，更可以用劍尖攻擊準確地攻擊鎧甲接縫，而除了刺擊外，半劍更能夠勾住對方身體，又或者利用劍身作槓桿使用，甚至可以制住對方的武器，繼而使出摔技。

詳細了解半劍技，可參看：

「半劍」：手握長劍劍刃的劍技

▍片段二：

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/34688op）

在纏鬥中，亨利被對方的頭錘撞開。對方大動作砍擊，亨利下潛避開，順勢抱住對方雙腳，成功摔倒對手。這一段打鬥相當接近真實情況，摔跤確實是史實中應對盔甲的技術。

因為摔跤是利用人體重心、關節限制來令對手失平衡倒地，所以對披甲對手同樣湊效。一方面在纏抱的狀態下，對方沒有足夠空間揮動手上的主兵器，如長劍、矛、盾等，能夠一定程度弱化對方攻擊。

一旦對方倒地，為了恢復站立姿勢，對方手上兵器將會無效化。若上位者能加以操控對方體勢，便可制壓對手乘隙攻擊對方弱點。而且對方在地上等同完全失去移動力，能輕易被己方包圍夾擊。還有在倒地狀態下，倒地者即使揮動兵器攻擊，亦會威力大減。

詳細了解盔甲摔跤，可參看：

【盔甲摔跤】騎士武士都懂 應對盔甲的古老技術

▍片段三：

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/34688op）

亨利摔倒Percy 後，在上位施展MMA 常見的地面打擊，但被對手推翻過來。Percy 找回跌在旁邊的長劍，狠狠地刺向亨利，亨利避開後奪取Percy 的背位。這段打鬥的內容令無數歷史迷「跌破了眼鏡」，甚至不禁在螢光幕前哀叫起來。

連刀劍都未必能穿透盔甲造成傷害，亨利竟然想以拳頭分出勝負？沒錯，在盔甲打鬥中，打擊不時作騷擾對手之用，但實際難以傷害對手。天啊，你為甚麼不用上腰間的匕首呢？



為甚麼摔技在盔甲打鬥中十分有效？並不是因為它能摔昏對手，或是直接降服對手，而是因為一旦成功摔倒對手後，騎士通常會馬上抽出腰間的匕首刺向對方弱點，終結對手。但在這段打鬥中，亨利竟然選擇揮拳，而Percy 竟然選擇轉身找回自己的長劍去刺擊⋯⋯

▍片段四：

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/34688op）

這片段的重點是，當亨利雙手擋住上方的砍擊後，他一手握持劍柄、一手握持劍刃施展「半劍」技刺向對手。而Percy 擋開後，以「劍格」擊中亨利。這兩種技術合乎史實。

Percy 所用的技法是以長劍劍刃以外部分，如劍格或柄頭（Pommel）作出「鈍擊」，以質量穿透盔甲對敵人造成傷害。在史實歐洲長劍術中，便有一種倒握長劍「化劍為錘」的技法稱為"Mordhau"，專門對付穿著鎧甲的敵人。

在中世紀德國式武術（German school of swordsmanship）中，Mordhau、Mordstreich、Mordschlag，在語意上大概是「殺擊」（Murder-strike）的意思。Mordau亦稱「雷擊」（Tunrschlag），是長劍的使用技法之一，是將長劍顛倒、雙手握持劍刃部位，以劍柄及護手毆擊對方、或以護手勾絆對方為主要使用方法。

上下顛倒反握的最主要目的是移動長劍的重心，使重心分配更接近於斧頭或棍棒類武器，藉以強化打擊能力，加上加擊位置為護手及柄頭(pommel)，使用起來就如同鈍器一樣。14世紀德國劍術大師Johannes Liechtenauer便把這招稱作「Schlachenden Ort」（the battering point），而這個字亦用來指稱長劍的柄頭。

詳細了解"Mordhau"，可參看：

【HEMA】Mordhau/Murder Stroke：西方長劍對甲技術 化劍為錘

▍片段五：

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/34688op）

在最後階段，亨利失去長劍被迫以匕首應對，節節後退倒地，幸而Percy 試前追擊但反被亨利的腳絆倒。這時亨利便撲上去以手中的匕首刺向頸部鏈甲部位，了結了Percy。

沒錯，其實這場對決早就應該這樣完結的⋯⋯

總括而言，雖然"The King"在選角、拍攝、編劇上具有相當高的水平，在澳大利亞影視藝術學院獎中享有多項提名，但終歸是一部歷史劇情電影，歷史武術迷還是不要在「史實重現」上要求太高，就當是普通電影好了。

