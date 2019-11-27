《多功能老婆》跟楊千嬅再聚　《新紮師妹》幫黃浩然搵到個真老婆

時隔18年楊千嬅回歸TVB伙拍黃浩然、周柏豪和許紹雄拍攝劇集《多功能老婆》，當時消息一出都嚇親大家，即時令人諗起足有17年歷史的《新紮師妹》，楊千嬅、黃浩然和許紹雄將會再次攜手合作，更搞笑的是黃浩然今次在劇中的名字一樣叫做劍雄啊！

講起《新紮師妹》一定諗起楊千嬅和吳彥祖的合作。（劇照）

楊千嬅跟黃浩然時隔17年再度攜手合作。（《新紮師妹》劇照）

回帶睇《新紮師妹》經典位：

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《新紮師妹》除了當年大收1,100萬港幣票房外，其實更重要是撮合了一段美好姻緣，黃浩然借着該戲追得一生中摯愛，他跟太太莫家嘉（Kaka）正是在片場中定情，當時Kaka是該戲的造型師，本來就是億萬馬主莫英儒的女兒，而黃浩然早就在片場中留意到她，隨後便即時行動，展開追求，兩人拍拖4年便訂下終身，結婚時黃浩然只得30歲，對於一名藝人來說算是早結婚，兩人至今結婚14年，育有兩子黃曉廷（Kayden）和Ransley。

許紹雄和楊千嬅今次做真父女。（許紹雄微博）

黃浩然和太太莫家嘉（Kaka）結婚14年，非常恩愛。（黃浩然IG）

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其實在2014年9月8日黃浩然確診患上貝賽特氏症，就連當時接拍的新劇《張保仔》亦需要辭演，經過一段長時間治療後終康復，開始復工，期間太太一直在旁無微不至的陪伴照顧，而他本人同樣表示病後發覺到家人比起工作更加重要，需要抽多一點時間陪伴家人，同時自己也不想錯失小朋友成長的階段，管接管送地做一名湊仔公。