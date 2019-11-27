【大盜演】秦沛一段致年輕人的話大感動　姜文杰即場爆喊

由李璨琛監製賀歲喜劇《大盜演》將於2020年新年上映！電影陣容鼎盛，由李璨琛、姜文傑、秦沛（Paul哥）、詹昊宸（詹瑞文）、曾美慧孜、樂瞳、何華超、胡慧沖等人演出，今次更特意提拔新人，加入楊柳青、唐貝詩、鄺家瑜（Maryjane）、潘伯仲等人在戲中。 攝影：陳順禎

《大盜演》一眾演員在天燈上寫下心願，隨後便會送到清邁放天燈。（陳順禎 攝）

《大盜演》整套戲都在泰國曼谷取景，月前仍在拍攝當中，當日劇組仝人入鄉隨俗放天燈，在天燈上寫下心願，為戲許願同時祈求拍攝順利兼票房大收。

該戲姜文杰同樣有份監製兼演出，今次特意請來爸爸Paul哥加盟，不過就笑言：「請佢都貴㗎！監製都要計數。」Paul哥則話：「大家都知我好揀擇，要睇劇本、角色、發揮機會等等，呢啲都係大前提。」兩人更透露雖然對手戲不算多，但就好難忘，姜文杰自言好難喊，但因為Paul哥在戲中有場重頭戲，寫得好好，是一番鼓勵後生仔的說話，令到好多演員都好感觸，姜文杰自爆喊到豬頭炳一樣！

Paul哥今次在戲中的戲份相當重要，更會是全戲的轉捩點！（陳順禎 攝）

另外，問到Paul哥覺得囝囝有何不足時，他笑指：「最好唔好再改，再改就青出於藍。」其後他再補充，電影圈對他們一家人都大影響，基本上電影圈就是他們的家，三代都在這個圈子內，入行等同回家一樣，同時好開心看到他不斷進步，所以一直都支持他入行，他跟囡囡（姜麗文）當初都堅持一定要完成修讀大學學位才決定去向，最終在行內聚首都十分開心，不少人都會問在家中的相處模式，其實我們食飯只會閒話家常，不會提到公事。

《大盜演》採用不少新演員。（陳順禎 攝）