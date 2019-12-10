【魔雪奇緣2】Olaf驚人身高曝光　竟然仲高過呢位超級英雄

由迪士尼製作的《魔雪奇緣2》（Frozen II）自從在上月底上映後，續集電影再次風靡全球。截止目前為止，電影全球票房獲得超過9億1,900萬美元收入，認真厲害。然而，近日戲中角色的高度成為焦點，究竟發生什麼事呢？

小白在2013年上映的《魔雪奇緣》中首次登場。（《魔雪奇緣：小白的驚喜任務》劇照）

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沒想到愛莎和安娜製造了一個巨型雪人。（《魔雪奇緣》劇照）

根據《Pop Sugar》報導，在2017年上映的21分鐘短片《魔雪奇緣：小白的驚喜任務》（Olaf's Frozen Adventure）中，短片其中一幕是這樣描述：「小白與安娜及愛莎一起到庭院迎接市民，並等待聖誕鐘到來。在這段等待時間，小白從其中一個市民手上借來一把尺，並量度自己的高度。他發現自己身高5尺4寸。」這條短片當時曾放在《玩轉極樂園》（Coco）前播放，相信不少影迷都曾經觀看，而這段內容曾一度寫在粉絲專頁內。

沒想到小白的身高意外成為網上討論議題。（ 《魔雪奇緣》劇照）

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就是小白的高度，嚇壞一眾粉絲。據Twitter用戶scotthopeful指出，假如小白真的高5尺4寸，相等於約162厘米。該用戶隨後計算出，愛莎、安娜及基斯托夫大約高11尺，相等於約335厘米，三人被Marvel電影宇宙的雷神還要高大。據了解，雷神身高約6尺6寸，相等於約201厘米。至於小白比狼人還要高，因為狼人身高約5尺3寸。

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目前這段內容已經遭到刪除並修改，之後甚至有其他網民留言，當你再次重看這條短片，大家就會發現小白的量度非常不正確。可是，就是這個訊息，讓小白獲得驚人的身高，並讓戲中的人類角色成為巨人。有不少網民留言，稱「原來自己比這個雪人矮」，並稱知道這個真相後，是最傷心的一天。甚至有網民打趣指「雷神在愛莎面前，都只是一名小孩」，更指出「愛莎應該可以一腳踩死魁隆」。