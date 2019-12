【魔雪奇緣2】網民力推做抗爭電影　代入香港現況愛莎變勇武派？

《魔雪奇緣》(Frozen 台譯︰冰雪奇緣)的影迷等了6年,終於等到迪士尼推出續集《魔雪奇緣2》(Frozen II),電影上映後全球票房已超過7.4億美元(約58億港元)。 票房成績不錯,不過評價方面就頗兩極化,近日仲有網民話《魔雪奇緣2》其實是一部抗爭電影,更話不自覺地將戲裡的情況套用到香港的情況,最喜愛戲中其中一首歌的歌詞「Do the next right thing」。 (內含劇透,請斟酌閱讀!)

愛莎今集換了新戲服,打扮更美。(《魔雪奇緣2》劇照)

迪士尼動畫《魔雪奇緣2》故事講述擁有冰雪魔法的愛莎感應到神秘力量對自己作出呼喚,之後她與妹妹安娜、小白(Olaf)和基斯托夫(Kristoff)將會展開一場驚險的旅程,更無意中發現有關身世、阿德爾王國的古老的謎團和真相。

新戲上映後評價兩極,有人覺得續集感受到兩位女主角成長,深受感動,但也有人覺得新作無論在歌曲、故事等方面都比不上首集。而搞笑的是,最近有不少網民表示,他們發現《魔雪奇緣2》其實是一部抗爭電影,有不少深重意義,更不自覺套用了香港目前的情況到電影的故事中。

小白繼續風趣幽默,與安娜的一段戲,相信也令不少人覺得很感動。(《魔雪奇緣2》劇照)

1. 發現上一代陰謀

《魔雪奇緣2》中兩位女主角在尋找有關阿德爾王國和身世時,發現原來爺爺魯尼爾,當年並非真心想與北烏卓人維持友好關係,表面上話為保護他們的水源而興建一座大水壩,其實心存詭計。

原來爺爺建立大水壩的真正目的是破壞森林環境,藉此削弱北烏卓人,逼他們臣服於自己的權力之下。因為祖父的野心,結果讓兩個國家徹底分裂,網民表示看到這個情節,覺得暗藏政治哲學,絕非是一部卡通動畫片咁簡單。

+ 7 + 6 + 5

2. 愛莎係勇武派 想靠魔法解決困難

當然都有影迷覺得愛莎的爺爺,想攻打北烏卓人的原因太過兒戲,因為別人識魔法就起疑心想先下手為強,削弱北烏卓人以保護自己。

而網民就指出,戲中的愛莎和安娜,其實代表著兩種不同性格的人,愛莎是勇武派,她想將所有責任都自己擔當,覺得前路危險,希望靠魔法解決,心中不想妹妹受傷,所以在起程去阿托哈蘭尋找真相之前,忍心把安娜和小白推走。

有不少影迷覺得兩位女主角在新作成熟了不少。(《魔雪奇緣2》劇照)

【魔雪奇緣2】盤點10個睇漏眼彩蛋 米奇老鼠、小魚仙都神秘現身

3. 網民覺得安娜似「和理非」

但妹妹安娜愛姊心切,就算自己沒有魔法,能力方面可能有不足,但她永不放棄,有網民就話安娜這點比較似「和理非」的一派。安娜對自己重視的相當堅持,就算未能走上前線與姐姐一起面對波濤萬丈的大海,但只要收到愛莎送來的訊息,便會振作起來,靠自己的方法尋回真相。

有網民指出,安娜沒有魔法,但為了勇敢走去前線獨自尋找真毛的姐姐,安娜就比較似和理非的一派。(《魔雪奇緣2》劇照)

4. 安娜奮力推倒崩壞制度

安娜知道爺爺當年的真正目的後,便決定要破壞水壩,修正過去的錯誤。安娜去挑釁土靈,引誘牠們往大水壩方向前進,外人看來可能覺得安娜是在搞破壞,摧毀大水壩。但其實她是想藉此糾正昔日的錯。於是引領土靈不斷擲大石,砸到去大水壩令它崩塌潰堤。影迷指出這樣看來,表面上安娜好似好暴力,但其實她是推倒重來,決心保護返王國和人民。

這些畫面也觸動了部分網民,聯想起近日在香港出現,示威者擲石破壞等場面。而睇見安娜靠自己的方法,救返阿德爾王國和姐姐,有粉絲都大讚她有不放棄的精神,比上集長大不少。

安娜引誘土靈往大水壩方向前進,不斷擲大石,希望打爛水壩。(《魔雪奇緣2》劇照)

【魔雪奇緣2.影評】觀眾批歌難聽劇情缺張力 前半段睇到打瞌睡

今集的新角色,火靈非常可愛。(《魔雪奇緣2》劇照)

5. 姊妹爬山各自努力

有網民甚至笑指,愛莎和安娜就是「姊妹爬山,各自努力」的表表者,除了兩位女主角的性格特點令他們聯想起近日的社會事件,戲中一些歌曲的詞也觸動到他們,例如由Kristen Bell主唱的《The Next Right Thing》,一句「Do the next right thing」,都似乎很適合香港人聽。