【鐵達尼號】紀錄片揭倖存者從未曝光信件　記載撞冰山後救援經歷

由占士金馬倫（James Cameron）執導；里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫斯莉（Kate Winslet）主演的《鐵達尼號》（Titanic），電影改編自1912年4月發生的鐵達尼號沉沒事故，事件最終造成超過1,500名乘客死亡。早前英國UKTV播放紀錄片《Titanic: Stories From The Deep》，節目公開了其中一名倖存者從未曝光的信件，讓世人更深入了解這次可怕的海難。

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《鐵達尼號》改編自1912年4月發生的鐵達尼號沉沒事故，事件最終造成超過1,500名乘客死亡。（《鐵達尼號》劇照）

距離鐵達尼號沉沒事故發生至今達107年，然而，當年發生的悲劇仍然讓人難以忘記，其中一個原因相信是受電影《鐵達尼號》的影響。戲中Jack的死亡爭議雖然事隔22年，但仍然爭論不休。近日有紀錄片公開一名倖存者從未曝光的信件，而這封信是來自一名逃過鬼門關的小孩。

《鐵達尼號》Jack的死亡爭議仍然爭論不休。（《鐵達尼號》劇照）

在英國UKTV播放的紀錄片《Titanic: Stories From The Deep》，共有4集，其中一部份是採訪了當年海難倖存者Michel Navratil的孫女Elisabeth。其實Michel Navratil與弟弟Edmond Navratil來自法國，當年父親（同樣叫Michel，亦即Elisabeth的曾祖父），從太太Marcelle手中搶走兩兄弟，並登上了鐵達尼號，打算三父子逃離英國，前往紐約展開新生活，可是，沒想到三人從此陰陽相隔。

4歲的Michel Navratil與2歲的弟弟Edmond Navratil成功獲救，兩人被當時的傳媒形容為「鐵達尼號的孤兒」。（網上圖片）

唯一沒有父母而獲救的小孩

在1912年4月14日，鐵達尼號在晚上11時40分撞上冰山，不少乘客被突如其來的事故嚇倒，慌忙逃生。奈何救生物品嚴重不足，最終導致超過1,500名乘客死亡，當中包括父親Michel。當時他與兩名兒子屬於二等乘客，比《鐵達尼號》中的Jack高一等。

意外發生後，父親Michel帶著兩名兒子撤離，並如電影所言，女士及小孩獲優先撤離機會。最終，當時只有4歲的Michel Navratil與2歲的弟弟Edmond Navratil成功坐上了最後一艘救生艇。可惜父親Michel最後跟鐵達尼號一樣，長埋大海中。至於這對倖存的小兄弟，被傳媒形容為「鐵達尼號的孤兒」，皆因兩人是唯一沒有父母而成功獲救的小孩。

「大海是帶白色，而且近乎非常翠綠」正正與《鐵達尼號》非常相似。（《鐵達尼號》劇照）

紀錄片中，Michel Navratil的孫女Elisabeth朗讀了Michel Navratil的信函，詳細記載沉船的經歷：「父親把我叫醒，並把我帶到鐵達尼號的甲板上。我與弟弟被安排上救生艇，但那救生艇已經快滿座。父親叫我們善待母親，之後他便離開了。我不知道此生都不會再見到他。我記得救生艇離開鐵達尼號那一刻，救生艇在水中時發出的噪音，及救生艇移動的一刻。我記得我在救生艇上睡著然後醒來。大海是帶白色的，近乎非常翠綠，而遠處有另一艘船。」

Michel Navratil的孫女Elisabeth早前在《Titanic: Stories From The Deep》上讀出了祖父從未曝光的信件。（《Titanic: Stories From The Deep》擷圖）

「真誠的人根本只有死路一條」

最終Navratil兩兄弟由一位懂得法語的頭等乘客Margaret Hays照顧，直到1912年5月16日，兩兄弟的母親從報紙看到兒子的相片，才知道兩人目前身在紐約，之後她立刻動身到當地，並將兩名兒子帶回法國。

其實Michel Navratil曾在晚年接受訪問，稱事故發生時從沒感到害怕：「我記得當初進入救生艇是非常榮幸。」他續指出：「我們旁邊坐著一位銀行家的女兒，她的狗都在救生艇上，當時沒有人反對。船上的人財富差異很大，後來我才知道，如果我們不是二等乘客，我們已經死亡。」他還指出：「獲救者是透過哄騙及激進的手法而獲救，真誠的人根本只有死路一條。」Michel Navratil在2001年離世，享年92歲，他是鐵達尼號最後一位離世的男乘客。

從電影中可以知道，大部份獲救的倖存者都是頭等乘客。（《鐵達尼號》劇照）