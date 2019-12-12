【茄哩啡事務所．影評】全場笑到gap gap聲！搞笑背後暗藏催淚彈

還記得去年看《屍殺片場》（カメラをとめるな!）的時候，笑到不能控制，快要缺氧的程度。前幾天看了導演上田慎一郎的新作《茄哩啡事務所》（スペシャルアクターズ.），更是懷疑，這個人腦袋裡到底都裝了些什麼？有任何正經的東西嗎？

《茄哩啡事務所》延續《屍殺片場》的風格，非職業演員、不按牌理出牌的劇情，就連表演路數也是難以估計的失控。基本上你不需要知道故事，只要抓幾個關鍵詞：翻白眼、臨時演員、昏倒、邪教、臥底，就已經可以腦補出一場瘋狂又搞笑的喜劇。

連表演路數也是難以估計的失控。（《茄哩啡事務所》劇照）

但話說回來，喜劇的本質就是遠距離觀賞他人的悲劇。只要有人笑，就一定是有人受了傷害。《屍殺片場》是一個失業導演的自嘲，而某種程度上，我覺得《茄哩啡事務所》比《屍殺片場》又更加悲傷。

某種程度《茄哩啡事務所》比《屍殺片場》又更加悲傷。（《茄哩啡事務所》劇照）

當觀眾對著銀幕上慌張失措翻白眼然後不斷昏倒的男主角大笑時，其實那也反映了所謂正常人對於所謂異常的不知所措。片中出現的邪教聚會，眾人頂禮膜拜，看上去確實荒謬，但你可曾想過，在真實世界裡，那每一個看起來可笑的人，在那個瞬間，也都是誠心誠意在尋求安慰寄託，只是他們找錯了對象，這就註定應該要被恥笑嗎？不，我不認為。

當觀眾對著銀幕上慌張失措翻白眼然後不斷昏倒的男主角大笑時，其實那也反映了所謂正常人對於所謂異常的不知所措。（《茄哩啡事務所》劇照）

好啦一部喜劇電影不需要這麼嚴肅。試片當天，影廳內不斷爆笑，掌聲此起彼落。電影結束之後，重新在大廳遇到朋友，大家都忍不住對彼此互道「MUSU～」，氣氛一片祥和溫馨又好笑。其實，我們都成了搞笑邪教中人啊......

片中出現的邪教聚會，眾人頂禮膜拜，看上去確實荒謬。（《茄哩啡事務所》劇照）

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