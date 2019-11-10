《伊索遊戲》影評：《屍殺片場》導演領銜　寓言包裝的荒誕綁架　

《屍殺片場》（カメラをとめるな!）導演上田慎一郎、副導中泉裕矢、劇照師淺沼直也聯合出擊推出新作《伊索遊戲》（イソップの思うツボ），由三位導演打造、三倍翻轉、三位少女的混亂故事，交織出一則諷刺現代的激烈寓言！劇情描述與家人密切的內向女大學生龜田、出生明星家族的星二代兔草、和「爸爸」一同經營復仇生意的少女戌井，她們三個相遇在一宗綁架事件之中…

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多數人看到上田慎一郎，腦中自然浮現與期待的會是反轉爆笑的荒謬電影，但這次編導不再以笑鬧作為主角，若抱持《屍殺片場》的心態觀賞，那可就錯了。不過也並非全然相違，另兩位導演同是前作的團隊要角，影片形式甚至相似，不同的地方在於敘事核心。

按圖重溫《屍殺片場》劇照：

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這部電影有些粗糙，而且帶着「B級片」的既視感，前半部分像是青澀的愛情故事，緩慢與平凡的節奏是可惜的，後半部分則力所不及，尾段的大反轉也不足以大幅變動本片在觀眾心目中的地位，或許是因為《屍殺片場》曾經建立的高標提高了觀眾的期望。但《伊》片並非一無是處，本次的主題是超越的，甚至心存目識。

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筆者喜歡它以三個不同的形態摩擦道出家庭的堅定和脆弱，喜歡它藉由非血緣關係的「家人（即便淪於推動劇情的魁儡）」映照虛假和諧的「家庭」，而尤其讓我無法討厭這部電影的原因在於主題核心的單純，是遠遠大於刻意掌握的形式。除此之外，片中帶有經典電影《大逃殺》的元素，當受摧殘的人們各個走向崩毀，背後卻有着上流社會以金錢當作看戲的籌碼，貧富差距顯而易見，也成為輔助單薄主旨的必要幫手。

我喜歡它以三個不同的形態摩擦道出家庭的堅定和脆弱，喜歡它藉由非血緣關係的「家人（即便淪於推動劇情的魁儡）」映照虛假和諧的「家庭」（《伊索遊戲》宣傳花絮）

這部電影帶來的感覺就像龜田一家在電影中的表現。當直落下的烏龜打破社會一切規則，引起了動亂和騷動之後卻才發現，烏龜與生活並沒有不見，只是換了個需要重新適應的樣貌。然而自己的確受過傷害，現在的作為也是真的改變了什麼，那最終的步履蹣跚是對的結果嗎？於是，《伊索遊戲》比你想的還要認真，只是看來些許胡鬧罷了。

（《伊索遊戲》電影海報）

推薦指數 ☆7.8/10 上映日期：2019.11.7

【本文獲「躲在電影裡的詩人」授權轉載，原文：詩人影評｜《伊索遊戲》：兔子與狗狗的家。】